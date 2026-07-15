La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la Ley General contra el Feminicidio y se reunirá con el presidente de Panamá para abordar la neutralidad del Canal

Inicio / Nacional / Ley contra Feminicidio y reunión con Panamá: Mañanera 15 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió la conferencia "La Mañanera del Pueblo" de este miércoles desde las instalaciones del Palacio Nacional.

Puedes seguir el desarrollo completo de la sesión en tiempo real a través de El Horizonte.

Fin de la "Mañanera del Pueblo"

Envía Sheinbaum pésame por fallecimiento de Elsa Aguirre

La jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias por el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, figura destacada del cine de oro mexicano.

Recordó que la conoció en Morelos por invitación de la gobernadora Margarita González Saravia, y la describió como una mujer jovial, con una voz inconfundible que marcó a varias generaciones.

Lee la nota completa: Muere Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro mexicano, a los 95 años

Corresponde a la FGR explicar renuncia de Ulises Lara: Sheinbaum

Aclaró que no conoce los motivos de la renuncia de Ulises Lara a la Fiscalía General de la República, funcionario que participaba en las indagatorias contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya:

"No me corresponde a mí definir ni evaluar las razones de su salida; esa atribución es exclusiva de la propia Fiscalía".

Lee la nota completa: Ulises Lara deja vocería de la Fiscalía General de la República

Rechaza Sheinbaum señalamientos de la DEA y cita baja de homicidios

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones de la DEA sobre supuestos vínculos del Gobierno mexicano con el crimen organizado:

"La DEA tiene mucho trabajo por hacer en su país y en su institución, en lugar de emitir declaraciones con matiz político".

Destacó que los señalamientos coincidieron con el anuncio de una caída del 48 % en homicidios dolosos:

"Si el Estado estuviera ligado a grupos delictivos, no podría registrarse una reducción así; es una contradicción evidente".

Lee la nota completa: Homicidios diarios se reducen 48% en administración de Sheinbaum

FGR ampliará detalles sobre traslado de "El Jando" a EUA: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República dará a conocer más adelante los pormenores del caso de "El Jando", piloto vinculado al grupo criminal Los Chapitos, trasladado a Estados Unidos.

Precisó que la entrega se realizó por instrucción del Consejo Nacional de Seguridad, en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y con el fin de reforzar la protección del país.

Lee la nota completa: FGR mantiene investigación contra 'Jando' por caso 'Mayo' Zambada

Aprueba Europa dictamen que reduce aranceles a exportaciones mexicanas

El Parlamento Europeo aprobó el dictamen que impulsa el nuevo acuerdo comercial con México.

Claudia Sheinbaum expresó que dicha medida reducirá aranceles y tarifas, abriendo mayores oportunidades para que productos mexicanos lleguen al mercado europeo.

Lee la nota completa: UE aprueba acuerdo comercial con México; falta el Senado

Se reunirá Sheinbaum este miércoles con el presidente de Panamá

Claudia Sheinbaum informó que este miércoles se reunirá con el presidente de Panamá para tratar asuntos estratégicos de cooperación.

El eje central será la solicitud panameña de respaldo internacional a la neutralidad del Canal de Panamá, posición a la que México se suma totalmente.

"Piden al mundo respetar la neutralidad del Canal; nosotros coincidimos plenamente, y es uno de los temas que revisaremos en el encuentro".

Presentarán la próxima semana balance nacional del Mundial 2026

La titular del Poder Ejecutivo federal adelantó que la próxima semana la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentará un balance detallado sobre el desarrollo del Mundial 2026 en las 32 entidades del país.

Destacó que el torneo internacional representó un hecho de gran unión y alegría para toda la población mexicana.

Resalta Sheinbaum que México está entre los países con mayor bienestar mundial

La mandataria federal informó que México se ubica entre las naciones con mayor bienestar y satisfacción vital del mundo, según datos de la encuesta nacional del Inegi correspondiente a 2025.

"En una escala de 0 a 10, la población adulta calificó su satisfacción actual en 8.62 puntos; en 2021 el promedio era de 8.45. Los mexicanos manifiestan un nivel muy alto de bienestar y conformidad con su vida".

Destaca Sheinbaum detención de Víctor "N" como “cero impunidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la detención del extitular de Pemex, Víctor "N" imputado por violencia familiar, como una muestra clara de que no habrá margen para la impunidad:

"El solo hecho de su detención muestra que nunca vamos a proteger a nadie si viola la ley, y menos si hay violencia contra la mujer".

Agregó que ni vínculos personales ni cargos públicos eximen del cumplimiento normativo:

"Independientemente de la amistad y de los cargos, tiene que cumplirse con la ley".

Finalmente, precisó que corresponde a la Fiscalía y al juzgador definir el procedimiento y las medidas que apliquen, entre ellas las reparatorias propias de casos de violencia contra las mujeres.

Te puede interesar: Exdirector de Pemex enfrentará proceso en libertad

Entrega de viviendas en Morelos

La gobernadora Margarita González Saravia encabezó la entrega de unidades habitacionales en la entidad, acompañada por Octavio Romero, Edna Vega y una de las familias beneficiarias.

Destacó el avance estatal en el programa nacional, al trabajar para asegurar los predios necesarios y cumplir la meta de 10,000 viviendas en Morelos.

"Te saludamos aquí con mucho cariño desde Cuautla. Estamos acompañados por Octavio Romero y Edna Vega, como así también de una de las familias beneficiarias. Muy contenta de participar de este gran programa nacional. Morelos está trabajando para cubrir esa meta de terrenos para las 10 mil viviendas", dijo Saravia.

Además, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, informó:

"Es la sesión vigésima cuarta de este Miércoles de Vivienda que hemos realizado en 20 entidades. La meta en Morelos son 24 mil viviendas nuevas en lo que resta de la administración. El avance es del 16%. La inversión será mayor a 14 mil millones de pesos".

Por su parte el director del Infonavit, Octavio Romero, detalló los números nacionales y locales:

"Es el evento 33 de entrega de viviendas y ya llevamos 104 conjuntos habitacionales en todo el país. Ya en 36 están totalmente agotados los departamentos y ya hemos colocado 28 mil 200 viviendas, a un promedio diario de 170. Aquí se beneficiarán 528 familias, hoy entregamos 128. Para Infonavit, la meta en Morelos es de 13 mil viviendas: ya contratamos 2 mil y estamos por firmar 3 mil más".

Firma Sheinbaum iniciativa de Ley General contra el Feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, la cual se apoya en la reforma constitucional que garantiza la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

"Lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres… establecimos el derecho a vivir sin violencia y que a trabajo igual corresponda salario igual. El feminicidio es la expresión más grave de discriminación y trato indigno: significa quitar la vida a una persona por el simple hecho de ser mujer", destacó.

Lee la nota completa: Sheinbaum firma iniciativa para homologar ley contra feminicidio

Explican apoyos legales y psicológicos en nueva ley

La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, detalló que la nueva norma reconoce derechos y garantiza reparación completa a las víctimas.

Incluye acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y familiares, además de asesoría legal gratuita y especializada.

Se establece cuidado integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad, entrega digna y asistida de restos, y servicios de traducción para el pleno ejercicio de sus derechos.

Detallan cambios en fiscalías por norma contra el feminicidio

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Borjes Beltrán, expuso los efectos que tendrá la Ley General para Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio en el trabajo de todas las fiscalías del país, especialmente en los procesos de investigación de este delito.

Presentan proyecto de ley contra el feminicidio

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, dio a conocer el proyecto de reforma en materia de feminicidio, iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará este miércoles al Congreso de la Unión para iniciar su discusión y análisis legislativo.

La normativa establece penas de 50 a 70 años de prisión para el delito consumado; en caso de tentativa, la condena oscilará entre la mitad y dos terceras partes de la pena máxima.