Sheinbaum recibirá al presidente de Singapur en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este lunes a su similar de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en una visita que coincide con el aniversario 50 de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Shanmugaratnam estará en el país hasta este miércoles, en lo que será su primera visita a México como presidente.

La ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional será encabezada por Sheinbaum para después sostener una reunión que tendrá el objetivo de fortalecer los lazos económicos y políticos entre ambos países.

Este encuentro se producirá en un contexto global que en el último tiempo ha estado marcado por una nueva escalada arancelaria de Estados Unidos, lo que ha generado tensión en el comercio y desaceleración económica en todo el mundo.

Por ello, la visita representa una oportunidad para México de proyectarse como un interlocutor atractivo para socios de Asia-Pacífico.

También se espera que con esta reunión se detonen las oportunidades de colaboración en comercio, inversión y tecnología, en el marco del "Plan México", y así fortalecer la economía frente a las presiones de EUA.

La visita de Shanmugaratnam es la primera de un líder asiático a México tras la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta en octubre de 2024.

