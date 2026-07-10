México busca retomar relaciones diplomáticas con Perú

Claudia Sheinbaum informó que instruyó al canciller Roberto Velasco a establecer contacto con el equipo de transición peruano para analizar las condiciones

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Tras las declaraciones de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, sobre su intención de retomar los vínculos diplomáticos con México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está dispuesto a reconstruir la relación bilateral.

La mandataria federal informó que pidió al canciller Roberto Velasco establecer comunicación con el equipo de la próxima administración peruana para comenzar el diálogo.

"Nosotros sí queremos", afirmó Sheinbaum.

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México responde al mensaje de Fujimori

La reacción del gobierno mexicano llegó después de que Keiko Fujimori declarara en Lima que existe disposición de su administración para retomar los lazos diplomáticos.

"De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México", señaló la presidenta electa peruana.

Sheinbaum celebró la postura de Fujimori y recordó que fue Perú quien decidió romper la relación diplomática.

"Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Qué bueno que la presidenta hoy electa tenga deseos de recuperar la relación con México", sostuvo.

El origen del conflicto diplomático

Cabe recordar que las diferencias entre ambos gobiernos comenzaron en diciembre de 2022 tras la destitución y posterior detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo.

México cuestionó el proceso contra Castillo y posteriormente otorgó asilo a familiares del exmandatario y a la ex primera ministra Betssy Chávez, decisiones que generaron tensiones con el gobierno peruano.

Las relaciones se deterioraron gradualmente hasta quedar prácticamente suspendidas.

Aunque mostró disposición para reanudar el diálogo, la jefa del Ejecutivo dejó claro que México no modificará su posición respecto al caso Castillo.

"Nuestra posición va a seguir siendo esa, no va a cambiar, pero por supuesto que deseamos que se retomen las relaciones con el Perú", declaró.

Además, insistió en que el interés de su gobierno es recuperar los canales diplomáticos y fortalecer la cooperación entre dos países que mantienen una relación histórica en América Latina.