Llaman a aficionados a celebrar con responsabilidad el domingo

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los aficionados a celebrar con responsabilidad si México derrota a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

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Previo al duelo de México contra Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los aficionados mexicanos a celebrar con responsabilidad en caso de que la Selección Mexicana derrote al conjunto inglés este domingo en los octavos de final del Mundial 2026, al recordar que los festejos por el triunfo sobre Ecuador terminaron con personas fallecidas y diversos incidentes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal pidió a la ciudadanía evitar los excesos, especialmente el consumo de alcohol, y mantenerse alejados de las zonas donde se registren concentraciones masivas.

"Hay que evitar el abuso del alcohol. Porque siempre, cuando hay abuso del alcohol, en cualquiera de estas celebraciones, puede haber problemas, mayor violencia, que está asociada al exceso de alcohol. A todos los que celebran el triunfo de la selección: tomar con medida y evitar los excesos, los abusos del alcohol", expresó.

También recomendó a los aficionados no permanecer en lugares con alta concentración de personas para disminuir riesgos durante las celebraciones.

"Y actuar con responsabilidad, si hay una zona con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar, dirigirse a otro lugar", señaló.

Sostuvo que la seguridad durante los festejos depende tanto de las autoridades como del comportamiento de la ciudadanía.

"La responsabilidad tiene que ser conjunta, de los aficionados y también de las autoridades", afirmó.

El antecedente tras el triunfo sobre Ecuador

El llamado ocurre luego de los hechos registrados la noche del pasado martes, cuando miles de personas salieron a celebrar el pase de México a los octavos de final tras vencer 2-0 a Ecuador.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, alrededor de un millón de personas se concentraron sobre Paseo de la Reforma, donde se registraron cuatro fallecimientos.

Tres de las víctimas, un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años, murieron por asfixia tras ser aplastadas por la multitud en distintos puntos de la avenida.

El cuarto caso correspondió a un hombre de aproximadamente 30 años, quien fue trasladado a un hospital luego de presentar una emergencia médica relacionada con epilepsia, crisis convulsiva y sangrado gastrointestinal, donde posteriormente perdió la vida.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada uno de los fallecimientos.