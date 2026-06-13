Siete muertos tras choque de dos camionetas en la México-Oaxaca

Un trágico choque frontal entre dos camionetas de pasaje turístico cobró la vida de siete personas y dejó a diez más heridas la tarde de este día en la autopista Oaxaca–México. El percance vial, provocado por la imprudencia al conducir, movilizó a múltiples cuerpos de emergencia de la región.

De acuerdo con los reportes de la Policía Federal, el accidente vial se registró exactamente en el kilómetro 196 del tramo que conecta a San Pablo Huitzo con Asunción Nochixtlán. Las primeras investigaciones indican que el conductor de una de las unidades turísticas viajaba a exceso de velocidad e intentó rebasar en una zona de línea continua, encontrándose de frente con el otro vehículo sin poder evitar la colisión.

Víctimas y personas lesionadas

El impacto destruyó de manera severa a ambas unidades de transporte. Las autoridades locales detallaron el saldo de las víctimas en cada vehículo:

Camioneta de la línea Cuauhtémoc: En este vehículo perdieron la vida cuatro personas, confirmándose que entre los fallecidos se encuentran una madre y su hija.

Segunda unidad turística: En este automotor fallecieron tres pasajeros, quienes hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos.

Por otra parte, diez personas resultaron heridas, varias de ellas reportadas en estado de gravedad. Tras ser rescatadas de entre los fierros retorcidos, fueron trasladadas de urgencia a las clínicas de los hospitales Reforma y 2002, ubicados en la ciudad de Oaxaca, para recibir atención médica especializada.

Intensa movilización de rescate

Al lugar del siniestro arribó un importante despliegue de auxilio, coordinado por:

Ambulancias de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)

Unidades médicas del municipio de San Francisco Telixtlahuaca

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana

Cuerpo de Bomberos del Estado