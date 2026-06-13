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Nacional

Siete muertos tras choque de dos camionetas en la México-Oaxaca

Las investigaciones indican que el conductor de una de las unidades turísticas viajaba a exceso de velocidad e intentó rebasar en una zona de línea continua

  • 13
  • Junio
    2026

Un trágico choque frontal entre dos camionetas de pasaje turístico cobró la vida de siete personas y dejó a diez más heridas la tarde de este día en la autopista Oaxaca–México. El percance vial, provocado por la imprudencia al conducir, movilizó a múltiples cuerpos de emergencia de la región.

De acuerdo con los reportes de la Policía Federal, el accidente vial se registró exactamente en el kilómetro 196 del tramo que conecta a San Pablo Huitzo con Asunción Nochixtlán. Las primeras investigaciones indican que el conductor de una de las unidades turísticas viajaba a exceso de velocidad e intentó rebasar en una zona de línea continua, encontrándose de frente con el otro vehículo sin poder evitar la colisión.

Víctimas y personas lesionadas

El impacto destruyó de manera severa a ambas unidades de transporte. Las autoridades locales detallaron el saldo de las víctimas en cada vehículo:

  • Camioneta de la línea Cuauhtémoc: En este vehículo perdieron la vida cuatro personas, confirmándose que entre los fallecidos se encuentran una madre y su hija.

  • Segunda unidad turística: En este automotor fallecieron tres pasajeros, quienes hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos.

Por otra parte, diez personas resultaron heridas, varias de ellas reportadas en estado de gravedad. Tras ser rescatadas de entre los fierros retorcidos, fueron trasladadas de urgencia a las clínicas de los hospitales Reforma y 2002, ubicados en la ciudad de Oaxaca, para recibir atención médica especializada.

Intensa movilización de rescate

Al lugar del siniestro arribó un importante despliegue de auxilio, coordinado por:

  • Ambulancias de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)

  • Unidades médicas del municipio de San Francisco Telixtlahuaca

  • Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana

  • Cuerpo de Bomberos del Estado

Afectación vial: La circulación sobre la autopista tuvo que ser cerrada en su totalidad durante varias horas en ambos sentidos, lo que generó largas filas de vehículos.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se presentó en el sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación. Peritos ordenaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales en San Bartolo Coyotepec, en espera de que sean identificados y reclamados por sus familiares.


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