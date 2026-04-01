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Van 1,545 mexicanos evacuados de Medio Oriente ante guerra: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores evacuó a mil 545 mexicanos del Medio Oriente desde febrero ante el conflicto armado. El operativo incluyó varios países

  • 01
  • Abril
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, desde el pasado 28 de febrero, ha logrado evacuar a 1,545 mexicanos, entre residentes y turistas, desde distintos países del Medio Oriente, ante el agravamiento del conflicto en esa región.

El operativo forma parte de una estrategia de asistencia consular activada por el gobierno federal para proteger a los connacionales en zonas de riesgo.

De acuerdo con la Cancillería, las evacuaciones se realizaron desde países como Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Jordania, Qatar y Bahréin.

La dependencia detalló que las salidas fueron posibles gracias a la coordinación entre embajadas mexicanas, autoridades locales y representaciones diplomáticas en la región.

En un mensaje oficial, la SRE destacó el trabajo de su personal:

“La Cancillería agradece y reconoce al personal diplomático, funcionarias y funcionarios que han estado al pendiente de las y los mexicanos… velando en todo momento por su seguridad e integridad física”.

Además de las evacuaciones, la Secretaría subrayó que mantiene acompañamiento tanto para quienes decidieron salir como para los connacionales que permanecen en la zona.

El objetivo, explicó, es garantizar asistencia consular permanente ante cualquier eventualidad derivada del conflicto armado.

Llamado a evitar viajes a la región

La Cancillería reiteró su recomendación de no viajar al Medio Oriente mientras continúe la situación de riesgo, e hizo un llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales.

Asimismo, puso a disposición los contactos de embajadas y consulados mexicanos para atender emergencias o solicitudes de protección.

Embajada en Irán opera desde Azerbaiyán

Como parte de las medidas de seguridad, la SRE informó que la embajada de México en Irán opera de manera temporal desde Azerbaiyán.

Esta reubicación permite mantener la atención consular sin exponer al personal diplomático ni a los usuarios a riesgos adicionales.


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