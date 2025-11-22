SRE despide al embajador de Cuba tras cuatro años en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, quien concluye su misión diplomática tras cuatro años en el país.

📸 El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores al embajador de Cuba en México (@EmbaCuMex), Marcos Rodríguez Costa (@MarcosRguezC), quien está por concluir su misión despúes de cuatro años como representante de dicho país.



Durante el encuentro, la Cancillería señaló que el diplomático cubano agradeció las atenciones del gobierno mexicano, mientras que ambas partes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo la relación bilateral “para el bienestar de ambos pueblos”.

Por separado, Rodríguez Costa publicó un mensaje de despedida en su cuenta de X, donde afirmó que “ha sido un honor servir a Cuba y a mi pueblo durante estos 4 años en México”.

Agregó que en su reunión final con De la Fuente agradeció “la cálida acogida y solidaridad recibida” durante su estancia.

