México evacúa a 1,240 connacionales de Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha facilitado la evacuación de 1,240 mexicanos que se encontraban en distintos países de Medio Oriente, mediante rutas seguras y aprovechando la apertura gradual del espacio aéreo en la región.

Para dar seguimiento a la situación, el titular de la cancillería, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo el viernes una nueva reunión virtual de trabajo con los titulares de las embajadas de México en esa zona del mundo.

Durante el encuentro se evaluaron las condiciones de seguridad y las acciones de protección para los connacionales que residen o se encuentran en tránsito en la región. De acuerdo con la dependencia, la mayoría de los evacuados son turistas que solicitaron apoyo consular.

Los mexicanos asistidos se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Qatar.

En un comunicado, la SRE subrayó que el fortalecimiento de las medidas de seguridad continuará siendo la prioridad de la asistencia consular, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los connacionales, así como del personal diplomático mexicano y sus familias.

Durante la reunión, el canciller De la Fuente pidió a los embajadores redoblar esfuerzos y reconoció el trabajo del personal diplomático desplegado en la región. También les instruyó mantener comunicación permanente con las autoridades locales y, en particular, con las cancillerías de cada país.

En el encuentro virtual participaron además la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina de la cancillería, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva; y la directora general de Comunicación Social, Daniela Zapata.

También participaron los titulares y encargados de las representaciones diplomáticas de México en la región, quienes reportaron las condiciones en cada país y las acciones de apoyo a los connacionales.

La cancillería informó además que en su página electrónica se encuentran disponibles los teléfonos de contacto de las representaciones de México en Medio Oriente para brindar asistencia a quienes lo requieran.

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