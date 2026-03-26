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'Más de 13,000 mexicanos están en cárceles del ICE', afirma SRE

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que, desde el 20 de enero de 2025, han sido detenidos 177,192 mexicanos de los cuales 13,722 siguen bajo custodia

  • 26
  • Marzo
    2026

Este jueves, la Secretaría de las Relaciones Exteriores informó que más de 13,000 mexicanos permanecen detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos impulsadas por Donald Trump.

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que, desde el 20 de enero de 2025, han sido detenidos 177,192 connacionales, de los cuales 13,722 continúan bajo custodia.

Por su parte, el subsecretario de la Secretaría, Roberto Velasco, confirmó que 13 mexicanos han muerto en centros de detención, lo que calificó como “absolutamente inaceptable” para el gobierno mexicano.

Las autoridades detallaron que las causas de muerte incluyen complicaciones médicas, suicidios y operativos migratorios, mientras que en varios casos las familias ya iniciaron procesos legales con apoyo de la red consular.

Ante esta situación, el gobierno federal ha enviado comunicaciones diplomáticas a Estados Unidos exigiendo investigaciones y justicia por los fallecimientos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México insistirá en el respeto a los derechos humanos de los migrantes y en el esclarecimiento de los casos, mientras continúan las redadas y detenciones en territorio estadounidense.

Pedimos que se respeten los derechos humanos. Públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, en particular de los hermanos que trabajan allá. La respuesta de ellos es que ‘habrá investigación’. Seguiremos insistiendo en que debe hacerse la indagación para saber la causa, y una vez hecha la pesquisa, que haya peritajes y estudios forenses para saber realmente la causa de los fallecimientos”, apuntó.


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