SRE lamenta muerte de senderistas mexicanos en Chile

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias por la muerte de dos senderistas mexicanos que perdieron la vida en un accidente ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile.

La dependencia informó que, tras confirmarse el incidente, la Embajada de México en Chile actuó de inmediato con base en la información proporcionada por las autoridades locales.

La Cancillería señaló que continuará brindando asistencia consular a las familias de las víctimas y mantiene comunicación directa con ellas para ofrecer el apoyo necesario.

“La Cancillería reitera sus condolencias a familiares y amistades de las víctimas”, apuntó la SRE.

Las autoridades chilenas iniciaron este miércoles 19 de noviembre las labores para recuperar los cinco cuerpos de los excursionistas fallecidos, operación que dependerá de las condiciones climáticas extremas de la región, informó la Delegación Presidencial de Magallanes.

Nevadas intensas y ráfagas de viento de hasta 190 km/h complican las tareas de búsqueda y evacuación.

José Ruiz, delegado presidencial, explicó que los cuerpos serán trasladados a la ciudad de Puerto Natales una vez que existan las condiciones de seguridad necesarias.

En total, cinco personas murieron, entre ellas dos mexicanos, y cuatro más fueron halladas con vida tras una excursión afectada por el repentino deterioro del clima en una de las rutas más inestables del parque, conocida como el circuito de la “O”.

