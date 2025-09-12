Cerrar X
Suman 7,214 detenidos por 'Operativo Frontera Norte'

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió el comunicado para compartir los resultados obtenidos en las entidades fronterizas

  • 12
  • Septiembre
    2025

Desde el inicio del despliegue se ha realizado la detención de 7,214 personas y el aseguramiento de 5,579 armas de fuego. 

Las acciones se materializan desde el día 5 de febrero, en lo que se destaca el decomiso de más de 94,806 kilogramos de droga, incluidos 404 de fentanilo.

Entre los operativos más destacados se encuentran los siguientes:

Baja California

En Tecate, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 153 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un vehículo.

Chihuahua

En Chihuahua, se detuvo a una persona, se aseguraron cinco armas de fuego, cinco cargadores, 89 cartuchos, dosis de marihuana y un inmueble.

Sinaloa

En Badiraguato, Mocorito, Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 8,090 litros, 975 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada se evalúa en más de 185 millones de pesos.

Sonora

En Navojoa, se detuvo a una persona, se aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores y 77 cartuchos.


