Suman cinco detenidos por asesinato de 10 personas en Zacatecas

Las autoridades de Zacatecas detuvieron a dos hombres y una menor de edad por su presunta relación con el asesinato de diez personas

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La investigación por el asesinato de 10 personas en Zacatecas registró nuevos avances luego de que autoridades estatales confirmaran la captura de tres presuntos implicados, elevando a cinco el número de detenidos relacionados con este caso que ha conmocionado a la entidad.

Las detenciones más recientes se realizaron en una brecha de terracería de la comunidad José María Morelos, en el municipio de Fresnillo, donde fuerzas de seguridad interceptaron una camioneta en la que viajaban dos hombres y una mujer menor de edad.

Los detenidos fueron identificados como Leonel, de 23 años y originario de Mazatlán; Osvaldo, de 22 años y procedente de Durango; además de una adolescente originaria de Jerez.

Durante la inspección, las autoridades localizaron 113 envoltorios con metanfetamina, 16 dosis y una bolsa con mariguana, además de seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos con diseño pixelado y 40 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

También fue asegurada una camioneta Nissan Frontier NP300 que presentaba alteraciones en sus números de identificación vehicular.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Con estas capturas, las autoridades reportan un total de cinco personas detenidas dentro de las indagatorias por el asesinato de 10 hombres cuyos cuerpos fueron localizados en distintos municipios zacatecanos.

Entre las víctimas se encontraba Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde de Sombrerete durante el periodo 2016-2018.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el móvil de los asesinatos ni han establecido públicamente la posible participación de algún grupo criminal.