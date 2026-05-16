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Nuevo León

Suman 86 contagios por gusano barrenador en Nuevo León

La actualización, con corte al 15 de mayo, encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y los productores pecuarios, ya que 60 casos siguen activos

  • 16
  • Mayo
    2026

La propagación del gusano barrenador en Nuevo León no da tregua. El número de contagios confirmados en la entidad ya alcanzó los 86 casos, de acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La actualización, con corte al 15 de mayo, encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y los productores pecuarios, ya que 60 de estos casos se mantienen activos en diversos municipios del estado, representando un riesgo latente de dispersión.

Aramberri y Linares: Los focos rojos de la plaga

El mapa del contagio estatal coloca al municipio de Aramberri como el epicentro de la problemática al acumular 29 casos detectados. En segundo sitio se ubica Linares, que suma 17 reportes confirmados tras registrar un repunte acelerado: de los seis nuevos contagios reportados recientemente en todo el estado, cuatro corresponden a esta localidad.

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Detrás de ellos, los municipios de Doctor Arroyo y Montemorelos registran ocho casos cada uno. Les siguen Cadereyta, General Zaragoza y Santiago con tres reportes individualmente. Por su parte, Allende, Galeana, General Terán, Hualahuises y Monterrey suman dos casos confirmados por localidad, mientras que Juárez, Marín, Iturbide, Mier y Noriega, y Sabinas Hidalgo registran un solo contagio cada uno.

El ganado bovino y los perros, los más afectados

Si bien el gusano barrenador es una plaga que golpea principalmente a la industria ganadera, los datos de Senasica demuestran que el parásito se ha extendido a entornos tanto rurales como urbanos, afectando a diversas especies animales.

El ganado bovino encabeza la lista de afectaciones en Nuevo León con 45 contagios, destacando que Aramberri y Linares lideran este rubro con 14 casos cada uno. Sorprendentemente, los perros ocupan el segundo lugar de la estadística estatal con 16 casos reportados. La lista se complementa con nueve contagios en cabras, ocho en caballos, cinco en ovejas y tres más en cerdos.

Reportan 75 nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán

Panorama nacional Miles de casos activos en el país

La situación en Nuevo León forma parte de una emergencia que se extiende a todo el territorio mexicano. A nivel nacional, las cifras oficiales registran un acumulado histórico de 24 mil 727 casos de gusano barrenador, de los cuales mil 913 permanecen activos en la actualidad.

El ganado bovino continúa siendo el sector más golpeado en México, al concentrar 15 mil 909 casos acumulados y 951 contagios vigentes. La población canina también se encuentra bajo un impacto considerable, sumando 4 mil 549 reportes históricos a nivel federal, de los cuales 562 casos continúan activos hoy en día.

Las autoridades federales y locales mantienen el exhorto a ganaderos y dueños de mascotas para revisar constantemente a sus animales, reportar cualquier herida que presente larvas y coadyuvar a frenar el avance de esta plaga.


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