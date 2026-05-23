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Nuevo León

Suman 10 nuevos casos de sarampión en NL tras periodo vacacional

La titular detalló que durante semanas anteriores los contagios habían disminuido, aunque recientemente volvió a registrarse un repunte

  • 23
  • Mayo
    2026

Nuevo León registró 10 nuevos casos de sarampión durante el último mes, informó la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, quien señaló que en lo que va de 2026 ya se acumulan 77 contagios en la entidad.

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica

Durante el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública, la funcionaria explicó que las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica y seguimiento a los pacientes confirmados, así como a las personas con las que tuvieron contacto.

“Hemos estado dando vigilancia y seguimiento a todos los pacientes y sus contactos, la mayoría no están vacunados”, señaló.

Marroquín indicó que el incremento ya era esperado luego del periodo vacacional de Semana Santa, debido a la movilidad de personas.

“Sabíamos que luego de la Semana Santa íbamos a tener nuevos casos; han sido aislados, sin embargo, en lo que va del año van 77”, comentó.

La titular detalló que durante semanas anteriores los contagios habían disminuido, aunque recientemente volvió a registrarse un repunte.

“Tenemos alrededor de 10 casos este mes, ya veníamos a la baja sin casos, pero volvió a subir un poco. Entonces eso nos habla de la alta movilidad social y que todavía tenemos personas que no se han aplicado vacunas”, dijo.

Exhortan a completar esquemas de vacunación

Ante esta situación, la secretaria exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación y participar en las jornadas que se realizarán durante la Semana Nacional de Salud Pública.

“Estaremos esta semana con acciones de prevención y vacunación en todo el estado”, agregó.

Finalmente, reiteró que la vacuna contra el sarampión es gratuita y cuenta con una efectividad cercana al 100 por ciento.


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