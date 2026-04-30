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Avala Suprema Corte protección de Lago de Texcoco

El pleno resolvió que las autoridades deben pronunciarse de forma expresa sobre la procedencia de estímulos fiscales y retribuciones económicas

  • 30
  • Abril
    2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves el decreto que declara al Lago de Texcoco como área natural protegida.

A través de redes sociales, la Suprema Corte anunció que se implementarán medidas ambientales que ayuden a restringir actividades productivas y el uso de la propiedad cuando buscan preservar, restaurar y aprovechar ecosistemas de forma sustentable.

El pleno resolvió que las autoridades deben pronunciarse de forma expresa sobre la procedencia de estímulos fiscales y retribuciones económicas previstos en el artículo 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dicha resolución equilibra la protección ambiental con los derechos de las personas afectadas, al mantener firme la conservación del espacio, mientras se revisan los mecanismos de compensación previstos en la ley.

 

 

 

 


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