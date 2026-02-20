Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_08_23_AM_42dc0914b8
Nacional

Suprema Corte obliga Esther Gordillo a pagar ISR

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la negativa de amparo a Elba Esther Gordillo y validó el crédito fiscal por ISR de 2008 y 2009

  • 20
  • Febrero
    2026

La Suprema Corte cerró el caso de Elba Esther Gordillo y confirmó que debe pagar a Hacienda más de 19 millones de pesos por ISR de 2008 y 2009.

El pleno resolvió por unanimidad que el asunto no planteaba un problema de constitucionalidad que ameritara entrar al fondo mediante un amparo directo en revisión. Con esa determinación, quedó firme la negativa de amparo y, en consecuencia, se mantuvo vigente el crédito fiscal por $19 millones 269,323.

El expediente llegó al máximo tribunal a partir de un recurso de reclamación promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra la admisión a trámite del amparo que Gordillo impulsó para intentar tumbar la resolución definitiva en su contra. 

El proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres y el pleno lo respaldó, lo que terminó por cerrar la puerta a una revisión del caso.

En su planteamiento, Gordillo buscó que la Corte analizara la constitucionalidad de disposiciones del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Su argumento fue que la aplicación de esas normas, en su situación, afectaba derechos como audiencia y acceso a la justicia.

El origen del conflicto fiscal está en una revisión sobre los ejercicios 2008 y 2009, en la que la autoridad detectó ingresos distintos a sueldos y salarios. Según el expediente, esos recursos fueron identificados mediante depósitos bancarios y pagos vinculados a tarjetas de crédito y de servicios a nombre de la exdirigente sindical, lo que llevó a determinar el ISR correspondiente.

En ese contexto, la autoridad también le requirió acreditar la justificación de diversos gastos y erogaciones, en particular demostrar que existía una orden o encargo del sindicato que respaldara su explicación de que esos movimientos respondían a actividades de representación en congresos, reuniones, seminarios o eventos similares.

Como parte del procedimiento, se le notificó la apertura de un plazo de 20 días hábiles para presentar documentos, libros y registros con los que pudiera desvirtuar los hechos u omisiones observados, dentro de una revisión de gabinete y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Tras esa etapa, Gordillo promovió un amparo directo que fue resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Ese tribunal negó la protección y sostuvo que los depósitos y pagos detectados durante 2008 y 2009 debían tratarse como ingresos gravables sujetos al pago de ISR.

El colegiado también avaló que la autoridad fiscal ejerciera sus facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Añadió que, si la quejosa contaba con documentación para sostener que los gastos se realizaron por cuenta del sindicato, tenía la carga de conservarla y exhibirla, y que su ausencia no podía eximirla de probar lo que afirmaba.

Con el cierre del asunto en la Suprema Corte, quedó firme la ruta legal que sostuvo el crédito fiscal y se confirmó la obligación de pago por más de $19 millones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_iran_dialogo_cancelado_5075a44d1d
Advierte Trump a Irán si no llega a un acuerdo con EUA
nacional_scjn_gm_4630ac1b1f
Suprema Corte confirma amparo fiscal a General Motors
eua_sanciona_red_fraude_df3c3edaba
EUA designa sanciones a red de fraude vinculada a narcotráfico
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_05_35_PM_159201d4e1
Cerrarán carriles exprés de Constitución por obras del Metro
Samuel_Garcia_7b3e3debe0
Propone Samuel García 'Triángulo Mundialista' con EUA
temperaturas_frias_nuevo_leon_frente_frio_37_95530471dd
Frente Frío 37 helará a Nuevo León este fin de semana
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×