Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_8d6d7f76ff
Nacional

Suspenden actividades y cierran puertos por depresión Dos-E

Además de las lluvias, las autoridades mantienen alertas por oleaje elevado y corrientes peligrosas en las zonas costeras del Pacífico sur mexicano

  • 07
  • Junio
    2026

La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió todas las actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio en gran parte del estado, como medida preventiva ante los efectos que podría generar la Depresión Tropical Dos-E en las próximas horas.

La decisión fue tomada en coordinación con autoridades de Protección Civil, luego de que los pronósticos meteorológicos advirtieran lluvias torrenciales, fuertes vientos, inundaciones y posibles deslaves en diversas regiones guerrerenses.

La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, tanto en turno matutino como vespertino.

Las autoridades educativas informaron que la suspensión comprende las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Montaña y Sierra, donde se espera el mayor impacto del sistema meteorológico.

El objetivo es proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias ante el riesgo de afectaciones en caminos, vialidades y zonas habitacionales derivadas de las intensas precipitaciones previstas.

Cierran puertos por condiciones adversas en el Pacífico

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Marina informó el cierre a la navegación para embarcaciones menores en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, así como en Bahías de Huatulco, Oaxaca.

La medida busca reducir riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones recreativas ante el pronóstico de oleaje elevado, fuertes vientos y lluvias asociadas al sistema tropical.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades marítimas y atender las recomendaciones emitidas por las capitanías de puerto y organismos de protección civil.

De acuerdo con los pronósticos, la Depresión Tropical Dos-E podría generar acumulados de lluvia de entre 150 y 250 milímetros, con posibilidad de provocar inundaciones repentinas, crecimiento de ríos y arroyos, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Además de las lluvias, las autoridades mantienen alertas por oleaje elevado y corrientes peligrosas en las zonas costeras del Pacífico sur mexicano.

Activan operativo preventivo en Guerrero

Ante el posible impacto del sistema tropical, autoridades federales y estatales desplegaron acciones de prevención y coordinación para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse.

Entre las medidas implementadas destaca la preparación de una red de 620 refugios temporales distribuidos en distintos municipios del estado.

Asimismo, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de prevención, con personal, vehículos y embarcaciones listos para intervenir en caso de contingencias relacionadas con lluvias, inundaciones o afectaciones en comunidades costeras.

Las dependencias de Protección Civil continúan monitoreando la evolución de la Depresión Tropical Dos-E y su posible fortalecimiento en las próximas horas.

La suspensión de clases, el cierre de puertos y la activación de operativos de emergencia forman parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos a la población ante uno de los primeros sistemas tropicales con potencial de impacto directo en Guerrero durante la temporada 2026.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

incautan_embarcacion_con_800_kilos_cocaina_guerrero_8f4728c82a
Incautan más de 800 kilos de cocaína en costas de Guerrero
Whats_App_Image_2026_06_08_at_11_52_59_c1742b29fd
Fonacot supera el millón de créditos otorgados en 2026
pemex_sheinbaum_44540369c6
México contiene precio de gasolina pese a guerra en Medio Oriente
publicidad

Últimas Noticias

mexico_va_contra_fregaderos_chinos_siguen_cuotas_compensatorias_c8ea54c711
México va contra fregaderos chinos; siguen cuotas compensatorias
Virus_044eb7dd4f
OMS reduce alerta por ébola en gran parte de África
AP_26159461617791_23537dea7a
Retirará Israel medidas de seguridad por crisis con Irán
publicidad

Más Vistas

OP_COMERCIO_4_14f55d69_fill_1200x600_b24fb1fd42
Realiza Monterrey 42 decomisos en operativos durante dos días
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
publicidad
×