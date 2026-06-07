Suspenden actividades y cierran puertos por depresión Dos-E

La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió todas las actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio en gran parte del estado, como medida preventiva ante los efectos que podría generar la Depresión Tropical Dos-E en las próximas horas.

La decisión fue tomada en coordinación con autoridades de Protección Civil, luego de que los pronósticos meteorológicos advirtieran lluvias torrenciales, fuertes vientos, inundaciones y posibles deslaves en diversas regiones guerrerenses.

La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, tanto en turno matutino como vespertino.

🌧️🏫#Comunicado | Se suspenden clases en las regiones: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña del estado de Guerrero debido a la Tormenta Tropical Dos- E.



Verifica la información en nuestro sitio oficial 👉https://t.co/pkmvCcDQQ3 pic.twitter.com/EOctSHjTMs — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) June 7, 2026

Las autoridades educativas informaron que la suspensión comprende las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Montaña y Sierra, donde se espera el mayor impacto del sistema meteorológico.

El objetivo es proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias ante el riesgo de afectaciones en caminos, vialidades y zonas habitacionales derivadas de las intensas precipitaciones previstas.

Cierran puertos por condiciones adversas en el Pacífico

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Marina informó el cierre a la navegación para embarcaciones menores en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, así como en Bahías de Huatulco, Oaxaca.

La medida busca reducir riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones recreativas ante el pronóstico de oleaje elevado, fuertes vientos y lluvias asociadas al sistema tropical.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos como medida preventiva ante la Depresión Tropical Dos-E:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Oaxaca: Bahías de Huatulco.

🔹 Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.



🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en… pic.twitter.com/J4zjyKtcFd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 7, 2026

Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades marítimas y atender las recomendaciones emitidas por las capitanías de puerto y organismos de protección civil.

De acuerdo con los pronósticos, la Depresión Tropical Dos-E podría generar acumulados de lluvia de entre 150 y 250 milímetros, con posibilidad de provocar inundaciones repentinas, crecimiento de ríos y arroyos, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Además de las lluvias, las autoridades mantienen alertas por oleaje elevado y corrientes peligrosas en las zonas costeras del Pacífico sur mexicano.

Activan operativo preventivo en Guerrero

Ante el posible impacto del sistema tropical, autoridades federales y estatales desplegaron acciones de prevención y coordinación para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse.

Entre las medidas implementadas destaca la preparación de una red de 620 refugios temporales distribuidos en distintos municipios del estado.

Asimismo, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de prevención, con personal, vehículos y embarcaciones listos para intervenir en caso de contingencias relacionadas con lluvias, inundaciones o afectaciones en comunidades costeras.

Las dependencias de Protección Civil continúan monitoreando la evolución de la Depresión Tropical Dos-E y su posible fortalecimiento en las próximas horas.

La suspensión de clases, el cierre de puertos y la activación de operativos de emergencia forman parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos a la población ante uno de los primeros sistemas tropicales con potencial de impacto directo en Guerrero durante la temporada 2026.

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