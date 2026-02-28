Podcast
Reporte Ciudadano
Cierran espacios aéreos países de Medio Oriente

Israel, EAU y Qatar suspenden operaciones y provocan desvíos masivos; el Aeropuerto Internacional de Dubái detiene actividades de forma indefinida

La escalada militar tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó este sábado la suspensión de vuelos en distintos países de Oriente Medio, con el cierre temporal de espacios aéreos y desvíos masivos de aeronaves.

Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar anunciaron el cierre de su espacio aéreo, mientras que en el sur de Siria también se restringieron las operaciones aéreas. 

La medida obligó a que vuelos con destino a ciudades como Tel Aviv y Dubai fueran desviados o regresaran a los aeropuertos de origen durante las primeras horas del sábado.

En Dubái, el operador aeroportuario informó que las operaciones quedaron suspendidas de manera indefinida tanto en el Aeropuerto Internacional de Dubai considerado el más transitado del mundo para viajes internacionales. 

La situación evoluciona rápidamente, por lo que diversas aerolíneas instaron a los pasajeros a verificar en línea el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales aéreas. 

Se prevé que el cierre genere importantes efectos en cadena, no solo para la aerolínea Emirates, en base en Dubái, sino también para múltiples compañías internacionales.


