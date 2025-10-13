Cerrar X
Suspenden clases en Veracruz por daños tras lluvias

La Secretaría de Educación de Veracruz anunció la suspensión de clases del 13 al 17 de octubre en más de 40 municipios afectados por las intensas lluvias

  • 13
  • Octubre
    2025

Ante los graves daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas en los últimos días, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó la suspensión de clases en todos los niveles educativos del 13 al 17 de octubre.

Dicha medida busca evaluar las afectaciones en escuelas y comunidades, además de garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

La suspensión aplica en más de 40 municipios, entre ellos Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Tantoyuca, Pánuco, Tecolutla y Castillo de Teayo, algunos de los más golpeados por las lluvias y desbordamientos de ríos.

El Gobierno federal reportó que 40 municipios veracruzanos resultaron dañados, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 desaparecidas, según el último informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Cabe mencionar que la CNPC desplegó la Misión ECO, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para reforzar las acciones de limpieza, saneamiento y atención a damnificados.

También fueron activados el Plan DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el Plan Marina, de la Secretaría de Marina (Semar), para apoyar en tareas de rescate y distribución de ayuda humanitaria.

En Poza Rica, cuadrillas federales y estatales realizan trabajos de limpieza profunda, retiro de lodo y desazolve de drenajes, más de 3 mil 800 personas laboran con maquinaria pesada en los municipios más afectados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mantiene brigadas en campo para restablecer el suministro eléctrico, afectado en diversas regiones del norte del estado.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja en el restablecimiento de pasos carreteros y la reparación de tramos dañados por deslaves e inundaciones.

Las autoridades educativas adelantaron que la reanudación de clases dependerá de los dictámenes de seguridad estructural en los planteles y de las condiciones de acceso en cada municipio.

 


