Suspenden empresa de NL por anomalías en importaciones de acero

Autoridades mexicanas intensificaron la vigilancia en la industria del acero para detectar irregularidades en las operaciones de importación por parte de las empresas, lo que arrojó la suspensión de actividades de algunas de ellas, entre ellas Bremsa Regiomontana S.A. de CV, con sede en Nuevo León.

El operativo busca garantizar que los productos siderúrgicos que ingresan al país cumplan con las reglas de origen y que las transacciones sean legales, fortaleciendo la supervisión de un sector clave para la economía y el comercio exterior, informó la Secretaría de Economía federal en un comunicado.

En total, se detectaron 750 empresas con posibles irregularidades, de las cuales 350 enfrentan procedimientos para la cancelación del programa IMMEX, el cual permite a compañías mexicanas importar insumos temporalmente sin pagar aranceles, siempre que sean destinados a exportación.

Entre los casos más relevantes se encuentra Bremsa Regiomontana S.A. de C.V., con sede en Nuevo León, dedicada a la fabricación de remolques y carrocerías y que junto con Elegant Fashion habría triangulado la importación de 76,761 toneladas de acero durante 2025, un ejemplo de las operaciones que las autoridades buscan regular y sancionar.

A la empresa le fueron colocadas en su exterior lonas de suspensión de actividades.

El resto de las compañías sigue bajo análisis y cumplimiento de requerimientos de información.

La acción se realizó en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y agencias federales encargadas de aduanas y fiscalización.

Con estas medidas, se busca frenar irregularidades en importaciones, proteger la legalidad de las cadenas productivas y garantizar que los programas de fomento económico como IMMEX se utilicen correctamente, manteniendo la competitividad y transparencia del sector siderúrgico mexicano, puntualizó la dependencia federal.

Comentarios