La empresa aseguró que la plataforma operó conforme a lo previsto y atribuyó la seguridad del examen también al manejo de los reactivos

Inicio / Nacional / Territorium se deslinda de fallas en examen de la UNAM

Ante la polémica por los exámenes de admisión de la UNAM, Territorium, la empresa que proporcionó la plataforma para su aplicación, rompió el silencio y se desmarcó de posibles fallas al asegurar que el sistema funcionó conforme a lo previsto y atendió a más de 10 mil aspirantes por turno.

En su pronunciamiento ante la crisis, la compañía pidió una audiencia con la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026, para entregar la información generada durante la aplicación y responder las preguntas de sus integrantes.

La solicitud fue enviada a Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión, a quien Territorium ofreció aportar su experiencia y los elementos técnicos que puedan servir para analizar lo ocurrido y fortalecer los futuros procesos de admisión.

La empresa señaló que trabaja con la UNAM desde 2024 como proveedora de la plataforma y de los mecanismos de seguridad tecnológica utilizados durante el examen.

Según su versión, el sistema atendió simultáneamente a más de 10 mil participantes en cada turno y cumplió con los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación.

Territorium sostuvo que la seguridad de un examen de alta demanda no depende únicamente del funcionamiento de la plataforma, sino también del manejo académico de las preguntas presentadas a los aspirantes.

Explicó que su intervención tecnológica abarcó la protección de la identidad de los participantes, la disponibilidad del sistema, la supervisión de la aplicación, los registros de actividad y la detección de comportamientos atípicos.

En contraste, señaló que la seguridad académica incluye la elaboración de distintas versiones del examen, la distribución y aleatorización de las preguntas, la modificación de su orden y el control de su exposición entre grupos, horarios y jornadas.

La compañía advirtió que repetir el mismo conjunto de preguntas o conservar una misma secuencia puede aumentar progresivamente la exposición del contenido, incluso cuando la plataforma funciona correctamente.

Sin responsabilizar directamente a la Universidad, Territorium afirmó que los procesos más seguros deben combinar los controles tecnológicos con una estrategia adecuada para diversificar y administrar los reactivos.

El escándalo por los resultados

El pronunciamiento ocurre después de que la UNAM suspendió provisionalmente los trámites de inscripción y entrega de documentos para los aspirantes seleccionados en el proceso de ingreso 2026, ante las sospechas de irregularidades durante el primer examen de admisión aplicado completamente en línea.

La controversia estalló tras la publicación de los resultados del 17 de julio, cuando se detectó un aumento inusual de calificaciones casi perfectas.

A las dudas por los puntajes se sumaron denuncias difundidas en redes sociales sobre una presunta venta de respuestas, el posible uso de herramientas de inteligencia artificial y casos de suplantación de identidad para obtener ventajas durante la evaluación virtual.

Ante la crisis, el rector Leonardo Lomelí Vanegas integró una comisión técnica independiente de 16 especialistas para revisar el procedimiento, analizar las evidencias y emitir recomendaciones sobre la validez de la prueba y las medidas que deberá adoptar la Universidad.

La suspensión provocó protestas e incertidumbre entre los aspirantes. Familias de jóvenes seleccionados exigieron que se respeten los lugares de quienes realizaron el examen de manera honesta, mientras que participantes rechazados reclamaron falta de equidad en el proceso.

La Universidad aclaró que la medida no afecta a los estudiantes que ingresan mediante Pase Reglamentado, provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, quienes mantienen garantizado su lugar.

Territorium afirmó que hasta ahora no había tenido la oportunidad de exponer directamente ante la Comisión la información relacionada con su participación, por lo que pidió ser escuchada y presentar la evidencia tecnológica y operativa que tiene en su poder.

La compañía aseguró que no busca interferir en la revisión, sino colaborar para esclarecer lo sucedido, proteger la confianza de los aspirantes y contribuir a que los próximos procesos de ingreso sean más seguros, equitativos y sólidos.