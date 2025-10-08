Tráiler sin frenos provoca choque e incendio en Querétaro

La mañana de este miércoles 8 de octubre de 2025, un tráiler se quedó sin frenos e impactó al menos dos vehículos y una vivienda en avenida México, cerca de la entrada a Las Águilas, en San Juan del Río, Querétaro.

El accidente generó un fuerte incendio que fue controlado tras varios minutos de trabajo de los bomberos municipales. Elementos de Protección Civil y la policía acordonaron la zona y evacuaron a vecinos y comerciantes para prevenir riesgos mayores.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre víctimas mortales ni personas lesionadas por este incidente.

Comentarios