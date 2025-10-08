Cerrar X
egw_cda2c728c6
Nacional

Tráiler sin frenos provoca choque e incendio en Querétaro

La mañana de este miércoles 8 de octubre de 2025, un tráiler se quedó sin frenos e impactó al menos dos vehículos y una vivienda en avenida México

  • 08
  • Octubre
    2025

La mañana de este miércoles 8 de octubre de 2025, un tráiler se quedó sin frenos e impactó al menos dos vehículos y una vivienda en avenida México, cerca de la entrada a Las Águilas, en San Juan del Río, Querétaro.

El accidente generó un fuerte incendio que fue controlado tras varios minutos de trabajo de los bomberos municipales. Elementos de Protección Civil y la policía acordonaron la zona y evacuaron a vecinos y comerciantes para prevenir riesgos mayores.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre víctimas mortales ni personas lesionadas por este incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

putin_azerbaiyan_1bdac250a8
Rusia admite haber derribado avión azerbaiyano en 2024
lluvias_ca38fc7b49
Asistencia a clases en Ciudad Victoria será decisión de padres
inter_policia_houston_802b6fd887
Tiroteos en Houston dejan cuatro muertos, incluido el sospechoso
publicidad

Últimas Noticias

la_samaria_c03497fe57
Estrenan Bomba Estéreo y Carlos Vives 'La Samaria'
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T080929_337_b6b8b5334b
NL es primer lugar en educación a nivel nacional:Paura García
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T075654_150_57be2db02c
Afirma gobernador estar en 'tiempo y forma' con movilidad de NL
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×