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Nacional

UIF logra sentencia de US$578 millones por caso García Luna

Un tribunal de Florida ordenó pagar más de 578 millones de dólares al Estado mexicano por corrupción ligada a Genaro García Luna

  • 20
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), obtuvo una nueva sentencia favorable en Estados Unidos relacionada con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El fallo fue emitido por un tribunal del estado de Florida, en Miami, dentro del proceso civil promovido por el gobierno mexicano para recuperar recursos vinculados con presuntos actos de corrupción y lavado de dinero.

La resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares como reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.

De acuerdo con la UIF, durante el proceso se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos ilegales para obtener contratos públicos y posteriormente ocultar y transferir recursos.

Las autoridades señalaron que las pruebas incluyeron documentación financiera, testimonios y elementos obtenidos mediante cooperación jurídica internacional.

Suman más de 3 mil millones recuperados

La Secretaría de Hacienda destacó que esta sentencia se suma a las resoluciones emitidas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, cuyo monto superó los 2 mil 448 millones de dólares.

Con ello, el total de condenas relacionadas con este esquema de corrupción asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares a favor del Estado mexicano.

Las autoridades consideraron el caso como una de las acciones de recuperación patrimonial más relevantes impulsadas por el gobierno mexicano.

La UIF informó que la sentencia también contempla la entrega de diversos activos ubicados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación parcial al pago ordenado por la corte.

El organismo aseguró que continuará dando seguimiento al cumplimiento del acuerdo en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso de fortalecer el combate contra el lavado de dinero, recuperar recursos públicos y mantener la cooperación internacional en investigaciones financieras relacionadas con corrupción.


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