Mara Lezama sostiene reunión con directivos de Grupo Mundo Maya

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, director del Grupo Mundo Maya, con el objetivo de avanzar en soluciones definitivas a las necesidades e inquietudes de la población de Tulum.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal agradeció al grupo empresarial por su compromiso y disposición para trabajar en conjunto en beneficio de los quintanarroenses.

Lezama Espinosa resaltó que actualmente existe acceso libre y total a las playas de Tulum de dos maneras: de forma peatonal mediante Playa Mangle en el acceso sur, y a través del Parque El Jaguar, un segundo acceso libre para todos los residentes que presenten identificación oficial (INE).

Sostuvimos una reunión muy productiva con el General Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, Director del Grupo Mundo Maya, y su gran equipo de trabajo.



Juntos avanzamos con un enfoque claro: encontrar soluciones definitivas a las necesidades e inquietudes de la población de Tulum.



Les… pic.twitter.com/5RuS31FZAC — Mara Lezama (@MaraLezama) September 6, 2025

La gobernadora aseguró que en las próximas semanas se continuará trabajando con Grupo Mundo Maya en diversos temas de interés público.

“Esto es solo el comienzo. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que tanto locales como visitantes puedan disfrutar de las bellezas naturales que Quintana Roo ofrece”, afirmó.

