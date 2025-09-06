Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T145144_893_412f904a79
Nacional

Mara Lezama sostiene reunión con directivos de Grupo Mundo Maya

La gobernadora de Quintana Roo se reunió con el director del Grupo Mundo Maya, con el objetivo de avanzar en soluciones definitivas de la población de Tulum

  • 06
  • Septiembre
    2025

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, director del Grupo Mundo Maya, con el objetivo de avanzar en soluciones definitivas a las necesidades e inquietudes de la población de Tulum.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal agradeció al grupo empresarial por su compromiso y disposición para trabajar en conjunto en beneficio de los quintanarroenses.

Lezama Espinosa resaltó que actualmente existe acceso libre y total a las playas de Tulum de dos maneras: de forma peatonal mediante Playa Mangle en el acceso sur, y a través del Parque El Jaguar, un segundo acceso libre para todos los residentes que presenten identificación oficial (INE).

La gobernadora aseguró que en las próximas semanas se continuará trabajando con Grupo Mundo Maya en diversos temas de interés público.

“Esto es solo el comienzo. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que tanto locales como visitantes puedan disfrutar de las bellezas naturales que Quintana Roo ofrece”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_04_at_11_10_02_PM_eed4f36c2f
Lisa Cook enfrenta investigación por fraude e impugna despido
AP_25238825451540_a351cf38ea
Gobernadora de la Fed exige a Trump por intentar destituirla
Inician_obras_para_el_Polo_del_Bienestar_en_Huamantla_Tlaxcala_c8a9c4393d
Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala
publicidad

Últimas Noticias

aeh53_04b513efc8
Polonia desmantela laboratorio; detienen a mexicanos
AP_25036613771464_1_aa97d6c921
México asiste a 23 detenidos en redada migratoria en Georgia
AP_25249777198220_fe54f1a55d
Trump amenaza a Chicago con imponer fuerza apocalíptica
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×