Tulum se consolida como destino de eventos mundiales
Con 120 mil asistentes y operativos de seguridad, el festival Zamná consolidó a Tulum como sede de eventos de talla mundial
Tulum, Quintana Roo, se consolidó como un destino de eventos de alcance internacional, tras el éxito del festival Zamná, realizado entre diciembre y los primeros días de enero, que reunió a 120 mil asistentes de más de 100 nacionalidades.
Coordinación para logística y seguridad
Ante la magnitud del evento, el Gobierno Municipal de Tulum coordinó acciones para garantizar la logística, seguridad y protección de la ciudadanía y los visitantes, siguiendo las indicaciones del presidente municipal Diego Castañón Trejo.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana realizó más de 60 inspecciones en locaciones y escenarios, así como más de 55 inspecciones periféricas, antes, durante y después de cada evento, además de supervisiones en accesos públicos y revisiones al personal y colaboradores.
Operativos interinstitucionales permanentes
Por su parte, la Dirección de Fiscalización desplegó operativos permanentes de supervisión y vigilancia, en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Tránsito Municipal, Guardia Nacional, Sedena y la Fiscalía General del Estado (FGE), para verificar el cumplimiento de permisos y disposiciones legales.
Asimismo, se realizaron recorridos en la zona costera, el centro, la colonia La Veleta y la avenida Tulum, a fin de corroborar el cierre oportuno de establecimientos conforme a los horarios autorizados.
Verificaciones de Protección Civil
La Dirección de Protección Civil se encargó de la verificación de instalaciones, constatando la seguridad en cableado, escenarios, generadores y extintores, además de mantener recorridos permanentes y personal de control en las áreas de acceso durante los eventos.
De acuerdo con los organizadores, el festival Zamná atrajo a 120 mil viajeros, quienes disfrutaron de una experiencia que combinó sonidos modernos con las bellezas naturales de las junglas y playas de Tulum.
Tras el éxito del evento, el alcalde Diego Castañón Trejo reiteró su compromiso de seguir elevando la experiencia de los visitantes y fortalecer la posición de Tulum como uno de los destinos favoritos a nivel nacional y mundial para la realización de eventos de gran calidad.
