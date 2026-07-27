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UNAM crea comisión para revisar examen de ingreso a licenciatura
Entre sus integrantes también figuran especialistas en evaluación educativa, inteligencia artificial, tecnologías de la información y estadística
Por Eduardo Rojas | 27 Julio 2026
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes la Comisión Técnica que revisará el procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, luego de las irregularidades detectadas en los puntajes de esta edición.
Durante la instalación del grupo de trabajo, el rector Leonardo Lomelí Vanegas pidió a sus integrantes actuar con plena independencia y solicitar toda la información que consideren necesaria para esclarecer lo ocurrido, incluida la comparecencia de los funcionarios involucrados en el proceso de admisión.
#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0— UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026
Afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" y que el objetivo principal es explicar con claridad qué sucedió, por qué ocurrió y definir la mejor ruta para garantizar un acceso equitativo a la educación superior.
UNAM no permitirá que el ingreso de los aspirantes se vea afectado
El rector subrayó que la Universidad no permitirá que el ingreso de los aspirantes se vea afectado por quienes hayan recibido algún tipo de ayuda indebida en perjuicio de quienes se prepararon para presentar el examen. Asimismo, destacó la necesidad de contar con resultados en los próximos días para brindar certidumbre a los miles de jóvenes que esperan una respuesta y extraer lecciones que fortalezcan futuros procesos de selección.
La Comisión Técnica está integrada por 16 académicos e investigadores de distintas disciplinas, entre ellas biología, física, matemáticas, derecho, pedagogía, historia y ciencias sociales. El grupo es presidido por el investigador emérito Eduardo Bárzana García y tendrá como secretario técnico a Joaquín Narro Lobo.
Entre sus integrantes también figuran especialistas en evaluación educativa, inteligencia artificial, tecnologías de la información y estadística, quienes analizarán el proceso de admisión y emitirán recomendaciones para atender las anomalías detectadas.
Integrantes de la Comisión Técnica
- Eduardo Bárzana García – Presidente de la Comisión Técnica; profesor e investigador emérito, exsecretario general de la UNAM.
- Carlos Arámburo de la Hoz – Bioquímico e investigador emérito.
- Eduardo Backhoff Escudero – Psicólogo educativo, especialista en evaluación educativa y expresidente del INEE.
- Héctor Benítez Pérez – Ingeniero mecánico electricista, director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).
- Alejandro Frank Hoeflich – Físico, investigador emérito y miembro de El Colegio Nacional.
- María Soledad Funes Argüello – Bióloga, coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM.
- Ruth Selene Fuentes García – Actuaria y especialista en probabilidad y estadística.
- Alma Maldonado Maldonado – Pedagoga e investigadora del Cinvestav.
- Ramsés Humberto Mena Chávez – Actuario y director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS).
- Pablo Pruneda Gross – Abogado, titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM.
- Lucía Guadalupe Monroy Cazorla – Psicóloga y exdirectiva del Ceneval.
- Alejandro Pisanty Baruch – Químico y excoordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
- Juan José Rivaud Gallardo – Matemático y director general de Sistemas Nacionales de Información Científica de la SECIHTI.
- Roberto Rodríguez Gómez – Sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales.
- Elisa Speckman Guerra – Historiadora y presidenta del Comité Universitario de Ética (CUÉTICA).
- Joaquín Narro Lobo – Secretario técnico de la Comisión Técnica; director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.