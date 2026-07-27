UNAM crea comisión para revisar examen de ingreso a licenciatura

Entre sus integrantes también figuran especialistas en evaluación educativa, inteligencia artificial, tecnologías de la información y estadística

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes la Comisión Técnica que revisará el procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, luego de las irregularidades detectadas en los puntajes de esta edición.

Durante la instalación del grupo de trabajo, el rector Leonardo Lomelí Vanegas pidió a sus integrantes actuar con plena independencia y solicitar toda la información que consideren necesaria para esclarecer lo ocurrido, incluida la comparecencia de los funcionarios involucrados en el proceso de admisión.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" y que el objetivo principal es explicar con claridad qué sucedió, por qué ocurrió y definir la mejor ruta para garantizar un acceso equitativo a la educación superior.

UNAM no permitirá que el ingreso de los aspirantes se vea afectado

El rector subrayó que la Universidad no permitirá que el ingreso de los aspirantes se vea afectado por quienes hayan recibido algún tipo de ayuda indebida en perjuicio de quienes se prepararon para presentar el examen. Asimismo, destacó la necesidad de contar con resultados en los próximos días para brindar certidumbre a los miles de jóvenes que esperan una respuesta y extraer lecciones que fortalezcan futuros procesos de selección.

La Comisión Técnica está integrada por 16 académicos e investigadores de distintas disciplinas, entre ellas biología, física, matemáticas, derecho, pedagogía, historia y ciencias sociales. El grupo es presidido por el investigador emérito Eduardo Bárzana García y tendrá como secretario técnico a Joaquín Narro Lobo.

Entre sus integrantes también figuran especialistas en evaluación educativa, inteligencia artificial, tecnologías de la información y estadística, quienes analizarán el proceso de admisión y emitirán recomendaciones para atender las anomalías detectadas.

Integrantes de la Comisión Técnica