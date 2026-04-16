Convocan a expertos de UANL para fortalecer soberanía energética

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un comité multidisciplinario de expertos, incluidos académicos de la UANL, para examinar nuevas fuentes de energía sin comprometer los recursos naturales ni el bienestar de las comunidades en el país.

Seis investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León se integran al grupo convocado por la mandataria federal para analizar la viabilidad de la explotación de gas no convencional mediante el uso de la fracturación hidráulica (fracking) en México.

Analizarán viabilidad del fracking en México

Durante la conferencia matutina del 15 de abril, la Jefa del Ejecutivo presentó a este grupo interdisciplinario de científicos, académicos y tecnólogos, el cual tendrá un plazo de dos meses para emitir un diagnóstico técnico.

El comité está conformado por especialistas de cinco universidades públicas: la UNAM, UAM, IPN, Universidad Autónoma de Coahuila y la UANL.

Además, participarán expertos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), entre otras instituciones.

“Para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel de nuestro país que nos puedan dar una orientación en este sentido porque han venido trabajando sobre estos temas”, dijo la Presidenta de México.

Universidades públicas, clave en decisiones del país

Sheinbaum destacó la importancia de integrar a las universidades públicas en la toma de decisiones estratégicas, al aportar conocimiento científico, innovación y capacidades técnicas.

“Creo que es un ejercicio inédito en nuestro país el incorporar a la academia, a las universidades públicas de nuestro país, a las y los investigadores de estos temas a que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”, añadió.

Por su parte, la Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, subrayó el carácter multidisciplinario del comité ante la complejidad de los yacimientos no convencionales.

“Necesitamos a los mejores en geología y en yacimientos para entender la estructura de la tierra, a expertos en fluidos y perforación para recomendar el uso de químicos que sean biodegradables. Y de manera crucial, a las y los expertos en agua, medio ambiente y cambio climático.

"Los que están aquí hoy son especialistas del tema y representan a un grupo más amplio que estamos reuniendo, siendo la punta de lanza de una comunidad mucho más amplia de investigadores”, señaló.

UANL participa con especialistas en energía

La Máxima Casa de Estudios de Nuevo León forma parte de este esfuerzo nacional que busca fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia del gas natural importado, mediante tecnologías que minimicen impactos ambientales, económicos y sociales.

El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, agradeció la invitación de la Presidenta y reiteró el compromiso de la institución con proyectos de alto impacto.

“La Máxima Casa de Estudios de Nuevo León reafirma su compromiso de colaborar de manera constante con la Federación en este tipo de proyectos, poniendo a disposición de la sociedad el conocimiento generado a través de la investigación, innovación y tecnología, con una visión de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente”, expresó.

Detalló que por la UANL participarán los especialistas Juan Carlos Montalvo Arrieta, Gabriel Chávez Cabello, Víctor Matías Pérez, Ignacio Navarro de León y Uwe Jenchen, encabezados por Carlos Aguilar Madera, director de la Facultad de Ciencias de la Tierra.

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