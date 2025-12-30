Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
unam_cientificos_como_se_ve_el_popocatepetl_por_dentro_586f39b073
Nacional

¿Cómo es el interior del Popocatépetl? UNAM lo descubre

Durante cinco años, se realizaron múltiples ascensos al volcán, enfrentando explosiones volcánicas, mal clima y el riesgo de perder información

  • 30
  • Diciembre
    2025

Un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha logrado generar la primera imagen tridimensional del interior del Popocatépetl, uno de los volcanes más activos del mundo, lo que permitirá comprender mejor la acumulación de magma y mejorar protocolos ante erupciones.

Cómo se obtuvieron los datos del volcán

Durante cinco años, científicos realizaron múltiples ascensos al Popocatépetl con equipo pesado, enfrentando explosiones volcánicas, malas condiciones climáticas y el riesgo de perder información. Se instalaron 22 sismógrafos alrededor del volcán —frente a los 12 originales—, que registran vibraciones del suelo 100 veces por segundo, generando un volumen de datos que luego se procesó con inteligencia artificial para identificar tipos de temblores y caracterizar materiales y temperaturas del subsuelo.

AP25364188895952.jpg

Descubrimientos clave de la tomografía sísmica

La tomografía tridimensional alcanza hasta 18 km bajo el cráter y revela bolsas de magma a distintas profundidades, separadas por material sólido, concentradas principalmente hacia el sureste. Esto rompe con la visión clásica de un volcán con chimenea única y cámara de magma, mostrando un subsuelo en constante movimiento que incluye rocas, gases y posibles acuíferos.

La importancia de estudiar el Popocatépetl de cerca

Con 5.452 metros de altura, el Popocatépetl ha permanecido activo desde 1994 con fumarolas y explosiones casi diarias. Conocerlo de manera directa permite validar datos sísmicos, entender riesgos y ofrecer información confiable a la población. Las expediciones permiten medir gases, temperaturas y vibraciones, así como observar fenómenos como lahars y la expulsión de rocas volcánicas, evidenciando la magnitud de sus erupciones.

como se ve el popocatepetl por dentro unam cientificos descubren.jpg¿Cómo es el volcán Popocatepetl por dentro? Cientificos de la UNAM logran capatarlo | Generado con IA

Desafíos y aprendizajes del equipo científico

Las jornadas en el volcán implican cargar mochilas de más de 50 kg, atravesar ceniza y zonas de riesgo, instalar y mantener estaciones sismográficas, y proteger los aparatos de robos o daños. Los investigadores destacan que cada expedición ofrece certezas sobre el comportamiento del volcán y nuevas preguntas, como la razón de la mayor actividad sísmica en la zona sureste.

El valor de la imagen 3D para la prevención

La publicación de esta investigación permitirá a las autoridades tener herramientas más precisas para la gestión de riesgos y anticipar erupciones. Además, ofrece un laboratorio natural donde estudiar fenómenos volcánicos y reforzar la seguridad de los habitantes en los alrededores, incluyendo los 25 millones de personas en un radio de 100 km.

Para los científicos, ver la tomografía 3D en movimiento representa la culminación de años de trabajo y la motivación para continuar investigando. Como resume la estudiante Karina Rodríguez: “Es lo que te anima a empezar otro proyecto y seguir subiendo”.

AP25364189201387.jpg

Con información de AP

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_zohran_mamdani_86ce2acb16
Zohran Mamdani jurará como alcalde de NY sobre un Corán
AP_25365700731078_49c2583c60
El mundo recibe 2026 entre festejos, duelo y alta seguridad
AP_25365771457653_13dcf8882d
Trump deja el plan de enviar a la GN a varias ciudades, por ahora
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×