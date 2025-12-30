¿Cómo es el interior del Popocatépetl? UNAM lo descubre

Un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha logrado generar la primera imagen tridimensional del interior del Popocatépetl, uno de los volcanes más activos del mundo, lo que permitirá comprender mejor la acumulación de magma y mejorar protocolos ante erupciones.

Cómo se obtuvieron los datos del volcán

Durante cinco años, científicos realizaron múltiples ascensos al Popocatépetl con equipo pesado, enfrentando explosiones volcánicas, malas condiciones climáticas y el riesgo de perder información. Se instalaron 22 sismógrafos alrededor del volcán —frente a los 12 originales—, que registran vibraciones del suelo 100 veces por segundo, generando un volumen de datos que luego se procesó con inteligencia artificial para identificar tipos de temblores y caracterizar materiales y temperaturas del subsuelo.

Descubrimientos clave de la tomografía sísmica

La tomografía tridimensional alcanza hasta 18 km bajo el cráter y revela bolsas de magma a distintas profundidades, separadas por material sólido, concentradas principalmente hacia el sureste. Esto rompe con la visión clásica de un volcán con chimenea única y cámara de magma, mostrando un subsuelo en constante movimiento que incluye rocas, gases y posibles acuíferos.

La importancia de estudiar el Popocatépetl de cerca

Con 5.452 metros de altura, el Popocatépetl ha permanecido activo desde 1994 con fumarolas y explosiones casi diarias. Conocerlo de manera directa permite validar datos sísmicos, entender riesgos y ofrecer información confiable a la población. Las expediciones permiten medir gases, temperaturas y vibraciones, así como observar fenómenos como lahars y la expulsión de rocas volcánicas, evidenciando la magnitud de sus erupciones.

¿Cómo es el volcán Popocatepetl por dentro? Cientificos de la UNAM logran capatarlo | Generado con IA

Desafíos y aprendizajes del equipo científico

Las jornadas en el volcán implican cargar mochilas de más de 50 kg, atravesar ceniza y zonas de riesgo, instalar y mantener estaciones sismográficas, y proteger los aparatos de robos o daños. Los investigadores destacan que cada expedición ofrece certezas sobre el comportamiento del volcán y nuevas preguntas, como la razón de la mayor actividad sísmica en la zona sureste.

El valor de la imagen 3D para la prevención

La publicación de esta investigación permitirá a las autoridades tener herramientas más precisas para la gestión de riesgos y anticipar erupciones. Además, ofrece un laboratorio natural donde estudiar fenómenos volcánicos y reforzar la seguridad de los habitantes en los alrededores, incluyendo los 25 millones de personas en un radio de 100 km.

Para los científicos, ver la tomografía 3D en movimiento representa la culminación de años de trabajo y la motivación para continuar investigando. Como resume la estudiante Karina Rodríguez: “Es lo que te anima a empezar otro proyecto y seguir subiendo”.

Con información de AP

