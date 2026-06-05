Va presidenta por protección de Mahahual; sólo habrá ecoturismo

El Gobierno federal impulsará un decreto especial para proteger a Mahahual, Quintana Roo, y limitar el desarrollo de proyectos turísticos de gran escala en la Costa Maya, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que la zona será orientada exclusivamente hacia actividades de ecoturismo y conservación ambiental.

“El objetivo es darle una categoría de protección para que sólo pueda desarrollarse el ecoturismo”, afirmó la mandataria federal durante su conferencia matutina.

No se cancelan inversiones, cambia el modelo turístico

Sheinbaum aclaró que la medida no significa cerrar la puerta a nuevas inversiones en Mahahual, sino modificar el enfoque de desarrollo para privilegiar proyectos sustentables y de bajo impacto ambiental.

“Trabajaremos con la comunidad para un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo con las comunidades”, explicó.

Señaló que cualquier esquema de protección deberá construirse en coordinación con los habitantes de la región, autoridades estatales y municipales, así como dependencias federales vinculadas al sector ambiental y turístico.

La intención es que los beneficios económicos generados por la actividad turística permanezcan en las comunidades locales y favorezcan principalmente a pequeños empresarios, propietarios de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios de la Costa Maya.

Buscan convertir a Mahahual en referencia nacional

Durante un enlace realizado desde Holbox, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que sostuvo reuniones con habitantes de Mahahual, quienes manifestaron su disposición a recibir inversiones siempre que éstas generen beneficios directos para la población local y respeten el patrimonio natural de la región.

La funcionaria explicó que Semarnat, la Secretaría de Turismo, Fonatur, el Gobierno de Quintana Roo y representantes comunitarios trabajarán en la elaboración del decreto de protección.

“Se hará un decreto entre Semarnat, Sectur, Fonatur, el Gobierno del estado y sobre todo las comunidades de Mahahual para proteger frente al gran turismo y orientar a un área de protección donde se fomente el ecoturismo y se convierta en un referente del turismo en la Costa Maya”, señaló.

El proyecto forma parte de una estrategia denominada "México Circular", con la que el Gobierno federal busca impulsar modelos turísticos sustentables que puedan replicarse en otras regiones del país.

Cabe señalar que el anuncio ocurre después de que Semarnat negara los permisos necesarios para la construcción de "Perfect Day México", un megaproyecto turístico impulsado por Royal Caribbean que contemplaba inversiones cercanas a $1,000 millones de dólares.

Dicha propuesta incluía playas artificiales, atracciones acuáticas, infraestructura recreativa y servicios enfocados principalmente al turismo de cruceros.

Sin embargo, habitantes de Mahahual, organizaciones civiles y expertos ambientales advirtieron que el desarrollo podría afectar severamente al Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo arrecife de coral más grande del mundo, además de impactar manglares y otras áreas ecológicamente sensibles.

Ante la controversia, la titular del Poder Ejecutivo federal solicitó a la titular de Semarnat una revisión exhaustiva de los posibles efectos ambientales del proyecto antes de tomar una decisión definitiva.

“Le pedí a Alicia que revisara muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes”, declaró la presidenta el pasado 18 de mayo.

Inversión estatal para infraestructura urbana

Durante el mismo anuncio, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el estado destinará $197.5 millones de pesos para obras de infraestructura en Mahahual.

Los recursos serán utilizados para la rehabilitación de vialidades, mejoramiento de espacios públicos, remodelación del malecón y obras orientadas a elevar la calidad de vida de los habitantes.

Las autoridades sostienen que estas inversiones complementarán la estrategia de protección ambiental y permitirán consolidar un modelo de desarrollo económico basado en el turismo sustentable.

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