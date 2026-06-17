Va Gobierno por cobertura eléctrica total para México en 2028

La estrategia priorizará comunidades rurales, pueblos originarios y regiones rezagadas, donde aún existen más de 8 mil localidades sin acceso al servicio

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles el Programa de Justicia Energética, una estrategia que busca llevar electricidad a las comunidades que aún carecen del servicio y alcanzar una cobertura nacional de 99.99% para el año 2028.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que el acceso a la energía fue incorporado por primera vez como un derecho dentro de la reforma energética de 2024 y aseguró que el objetivo es que ninguna comunidad quede rezagada.

“Eso implica llegar prácticamente al 100 por ciento de todos los hogares con alguna forma de electrificación, es decir, al 99.9 por ciento. Vamos a llegar prácticamente al 100 por ciento de todos los hogares de nuestro país al 2028”, afirmó.

Actualmente, México registra una cobertura eléctrica de 99.85%, lo que representa alrededor de 50 millones de usuarios conectados al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Más de 8,000 localidades aún esperan electricidad

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que el reto ahora consiste en electrificar las 8,247 localidades que permanecen sin acceso a la energía debido a su ubicación geográfica o condiciones de aislamiento.

“Hablar de justicia energética es hablar de que la energía eléctrica llegue a todas las regiones, a todas las comunidades y a todas las familias, sin importar distancia, territorio o condiciones geográficas”, señaló.

Destacó que la red eléctrica mexicana es una de las más extensas del mundo, con 162 centrales de generación, más de 111,000 kilómetros de líneas de transmisión, 914,000 kilómetros de redes de distribución y 2,346 subestaciones.

Para cumplir la meta, el Gobierno federal destinará una inversión de $21,377 millones de pesos y ejecutará más de 45,000 obras de electrificación entre 2024 y 2028.

De acuerdo con la CFE, dicha cifra representa más del triple de las obras realizadas entre 2006 y 2018.

Detalló que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se realizaron 21,645 obras de electrificación, mientras que en lo que va de la administración de Sheinbaum ya se contabilizan 17,016 proyectos concluidos.

“Para este gobierno la electricidad no se entiende como un privilegio ni como una mercancía; se entiende como un derecho vinculado a la justicia social y al bienestar del pueblo mexicano”, sostuvo.

Dicha estrategia dará prioridad a regiones históricamente marginadas y a comunidades indígenas donde el acceso a la electricidad sigue siendo limitado.

Entre los proyectos programados para 2026 destacan:

Una obra para el pueblo Seri, en Sonora, que beneficiará a más de 100,000 habitantes.

que beneficiará a más de 100,000 habitantes. Tres proyectos en Navolato, Sinaloa , para más de 600 personas.

, para más de 600 personas. 30 obras en San Quintín para casi 8,000 habitantes.

para casi 8,000 habitantes. 765 obras en Michoacán para beneficiar a 19 mil personas.

para beneficiar a 19 mil personas. 918 proyectos en la Sierra Tarahumara, Chihuahua , con una inversión de $670 millones de pesos y cobertura para 8,795 habitantes.

, con una inversión de $670 millones de pesos y cobertura para 8,795 habitantes. 1,520 obras dirigidas a pueblos originarios de distintas regiones del país.

En total, estos programas concentrarán 2,318 acciones de electrificación y una inversión superior a los $1,205 millones de pesos.

La titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que la justicia energética busca reducir desigualdades y garantizar que el lugar donde una persona vive no determine sus oportunidades de desarrollo.

“Este concepto que incluimos en la ley por primera vez no se podía quedar en el papel, sino que tenía que convertirse en un ejercicio efectivo de derechos”, afirmó.

Por su parte, la directora de la CFE subrayó que la electrificación impacta directamente en la calidad de vida de las familias, al facilitar el funcionamiento de escuelas, hospitales, centros de salud, actividades productivas y servicios públicos.