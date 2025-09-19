Van 198 mexicanos entrevistados en ‘Alligator Alcatraz’: SRE

El Gobierno de México informó que un total de 198 ciudadanos mexicanos han sido entrevistados en el centro de detención Everglades, en Florida, apodado ‘Alligator Alcatraz’.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, detalló que las entrevistas se realizaron en las últimas semanas, aunque no todos los connacionales permanecen actualmente en ese lugar.

De la Fuente reconoció que algunos de los entrevistados reportaron haber sufrido “malos tratos”. Ante ello, los consulados de México en Estados Unidos han ofrecido asesoría legal y acompañamiento a los afectados, además de dar seguimiento a cada caso de manera individual.

El centro de detención, ubicado cerca de Miami, fue objeto de una orden de cierre por parte de una jueza federal, sin embargo el canciller explicó que sus operaciones han sido intermitentes.

“Estuvo cerrado un tiempo, detenido más que cerrado, pero después se volvió a poner en operación. Estamos pendientes con visitas continuas”, comentó.

cabe señalar que muchos de los mexicanos detenidos en ‘Alligator Alcatraz’ han recibido apoyo a través del programa gubernamental México te abraza, implementado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que brinda asistencia y opciones de repatriación a quienes lo soliciten.

Por otra parte, el canciller indicó que varios connacionales han sido trasladados a otros centros de detención en Estados Unidos, donde los consulados continúan su acompañamiento y ofrecen la posibilidad de regresar a México si así lo desean.

Comentarios