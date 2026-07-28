Las altas temperaturas han provocado 52 muertes y 1,315 afectaciones a la salud en México durante la actual temporada de calor, informó la Secretaría de Salud

Inicio / Nacional / Muertes por calor en México suben a 52; van 1,315 casos

La Secretaría de Salud informó que el número de fallecimientos asociados al calor extremo aumentó a 52, mientras que los casos de afectaciones a la salud llegaron a 1,315 en lo que va de la temporada.

De acuerdo con el informe Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, los decesos se registraron entre marzo y el 22 de julio en 17 entidades del país.

Del total de muertes reportadas, 49 ocurrieron por golpe de calor y tres por deshidratación.

Cinco estados concentran más fallecimientos

Las cifras oficiales muestran que Baja California, Sonora, Chiapas, Veracruz y Tabasco son las entidades con mayor número de defunciones relacionadas con las temperaturas extremas.

La dependencia federal indicó que la letalidad se mantiene cercana al cuatro por ciento entre las personas que han sufrido complicaciones derivadas del calor.

A pesar de la presencia de lluvias en distintos estados, las autoridades sanitarias señalaron que el riesgo por temperaturas elevadas continúa vigente, especialmente en regiones donde persisten condiciones de calor intenso.

Golpe de calor, la principal afectación

Durante la semana epidemiológica número 28, el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente asociado a las temperaturas extremas.

Según el reporte, se contabilizaron 744 casos de golpe de calor, cifra que representa más de la mitad de las afectaciones registradas en el país.

La deshidratación ocupó el segundo lugar con 516 personas atendidas, mientras que otras 55 requirieron atención médica por quemaduras relacionadas con la exposición prolongada al sol.

En conjunto, estos padecimientos suman 1,315 casos reportados por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a proteger especialmente a los grupos más vulnerables, entre ellos niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

La dependencia recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratado de forma constante, utilizar ropa ligera de colores claros, portar sombrero o gorra y aplicar protector solar.

Asimismo, pidió acudir de inmediato a una unidad médica si se presentan síntomas como temperatura corporal elevada, piel enrojecida, mareos, vómitos, dolor intenso de cabeza, confusión, desmayos o respiración acelerada.

Las autoridades también insistieron en no dejar a menores de edad ni mascotas dentro de vehículos estacionados, debido al riesgo de sufrir golpes de calor en cuestión de minutos.

Por otra parte, la Secretaría de Salud advirtió que la presencia de precipitaciones no elimina los riesgos asociados a las altas temperaturas, por lo que mantendrá el monitoreo epidemiológico en todo el país.