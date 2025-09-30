Vicealmirante de la Marina ligado a red de huachicol

El vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como uno de los operadores principales de la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas del país, interpuso un amparo contra la vinculación a proceso que le fue dictada por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, resolución emitida en la primera semana de septiembre de 2025.

Pariente político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, presentó el recurso legal ante la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca.

En su demanda, impugnó la determinación del juez de control Mario Martínez Elizondo, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien ordenó procesarlo por su presunta participación en el contrabando de combustibles desde instalaciones de la Marina.

De acuerdo con el acuerdo publicado este martes por el Órgano de Administración de Justicia (OAJ), la jueza Duarte Cedillo admitió la demanda de amparo y abrió el incidente de suspensión, aunque sin definir aún si concederá o no la medida cautelar al mando naval, actualmente recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

La audiencia incidental fue fijada para el 15 de octubre.

El vicealmirante Farías Laguna, junto con nueve marinos y empleados de Aduanas, enfrenta proceso penal por presuntamente conformar una organización dedicada al tráfico ilícito de hidrocarburos en las aduanas de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.

