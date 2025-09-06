Cerrar X
Nacional

Detienen a sobrino del exsecretario de Marina por huachicoleo

Entre los arrestados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán

  • 06
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo a siete personas presuntamente vinculadas con el contrabando de combustible relacionado con el aseguramiento de 10 millones de litros en Tampico, Tamaulipas, ocurrido en marzo pasado.

Entre los arrestados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Los operativos, realizados el 2 y 3 de septiembre, alcanzaron a cinco hombres y dos mujeres, incluidos empresarios y servidores públicos. Todos fueron puestos a disposición de jueces federales.

Farías Laguna, quien se desempeñó hasta este año como comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, ocupó diversos cargos dentro de la Armada de México.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que estas acciones forman parte de la estrategia federal contra la corrupción y la impunidad, y adelantó que la investigación sigue abierta para detener a más implicados.

Las autoridades ofrecerán una conferencia de prensa este domingo a las 11:00 horas para dar a conocer más detalles del caso.


