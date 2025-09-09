Procesan a 10 marinos por caso de huachicol fiscal

Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “F” y a nueve elementos más de la Secretaría de Marina (Semar), acusados de participar en una estructura dedicada al huachicol fiscal, es decir, la introducción ilegal de combustibles bajo la apariencia de aditivos.

La audiencia de vinculación se realizó en los juzgados del penal de El Altiplano, Estado de México, iniciando el 8 de septiembre por la mañana y concluyendo en la madrugada de este martes.

El juez dictó prisión preventiva justificada para los diez implicados y otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Red de contrabando con gran poder económico

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados habrían facilitado la entrada de millones de litros de diésel al país, simulando que se trataba de aditivos.

Además, la autoridad resaltó que esta red criminal contaba con capacidad económica para corromper, presionar y coaccionar a empresarios y servidores públicos.

El compromiso de cero impunidad

Por otra parte en la conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso y reiteró su política de “cero impunidad”:

“Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos aquellos que estén involucrados”, afirmó.

Sheinbaum hizo referencia a la reciente detención de 14 personas ligadas al contrabando de combustibles, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentarios