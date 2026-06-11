Vinculan a cuatro personas por tráfico de personas en Chihuahua

Autoridades federales vincularon a proceso a cuatro personas por su presunta responsabilidad en los delitos relacionados con el tráfico de personas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas en el Estado de Chihuahua.

Su detención ocurrió tras el cateo de un domicilio ubicado en el municipio de Ciudad Juárez, donde elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectaron que se encontraban personas privadas de la libertad.

¿Qué aseguraron las autoridades en el cateo del inmueble en Chihuahua?

Al registrar el sitio, fuerzas federales descubrieron la presencia de siete personas y corroboraron que el lugar era utilizado como una presunta casa para albergar migrantes centroamericanos que buscaban llegar a los Estados Unidos.

También se aseguraron 23 teléfonos celulares, diversas tarjetas, cargadores para arma de fuego, cartuchos, así como el propio inmueble.

Ante este hallazgo, las autoridades trasladaron a tres mujeres y un hombre hacia las instalaciones policiacas para ponerlos a disposición del personal competente.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió con la vinculación a proceso y otorgó hasta dos meses de investigación complementaria para determinar su situación jurídica.

Incautan más de 800 kilos de cocaína en costas de Guerrero

Autoridades federales incautaron este lunes una embarcación que trasladaba más de 800 kilos de cocaína por las costas de Guerrero.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este aseguramiento se llevó a cabo a 195 millas náuticas al sur del estado en aguas del océano Pacífico.

Aquí te presentamos la nota completa: Incautan más de 800 kilos de cocaína en costas de Guerrero

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