Vinculan a tres por más de 26 mil litros de gasóleo en Reynosa

Tres personas fueron procesadas tras un cateo en Reynosa donde aseguraron más de 26 mil litros de gasóleo y diversos vehículos

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres personas detenidas durante un cateo realizado en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron asegurados más de 26 mil litros de gasóleo, además de contenedores, tractocamiones y diverso equipo presuntamente relacionado con la posesión ilícita de hidrocarburos.

La investigación inició a partir de una denuncia anónima en la que ciudadanos reportaron la presencia de diversos contenedores y tractocamiones aparentemente cargados con hidrocarburo de procedencia ilegal en el kilómetro 19 del Libramiento Sur II de Reynosa.

Cateo permitió asegurar hidrocarburo y equipo

Tras la denuncia, un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio autorizó una orden de cateo por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y seguridad perimetral a cargo de la Guardia Nacional.

Durante el operativo fueron asegurados 16 contenedores metálicos tipo fracs tanks, 16 autotanques tipo pipa, dos tractocamiones, siete motobombas, tres vehículos ligeros, 20 cubitanques, mangueras de alta presión y 26 mil 180 litros de petrolífero identificado como gasóleo contaminado.

En el lugar también fueron detenidos Miguel "N", David "N" y Jorge "N".

Imponen prisión preventiva

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas.

La autoridad judicial calificó como legal la detención de los tres imputados, decretó su vinculación a proceso por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.