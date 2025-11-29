Vinculan a proceso a El Goofy por homicidio de David Cohen

Un juez de control determinó vincular a proceso a Jorge Antonio Calderón, alias El Goofy, por el homicidio calificado del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre cuando la víctima salía de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Durante la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) presentó la imputación contra Calderón, señalado como autor intelectual del crimen.

La sesión duró cerca de una hora, tiempo en el cual el acusado se reservó su derecho a declarar, mientras su defensa solicitó que se resolviera su situación jurídica en ese mismo acto.

La autoridad ministerial expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00417/10-2025, donde se establece la presunta participación del imputado en la planeación del atentado.

Tras revisar los elementos presentados, el juez ordenó iniciar proceso en su contra y le impuso prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente.

Fuentes de la fiscalía informaron que, tras su detención en la colonia Del Gas, Azcapotzalco, Calderón afirmó que él no era El Goofy y aseguró que esta persona sigue prófuga.

También declaró que únicamente es dueño de la motocicleta utilizada por su sobrino, Donovan Calderón, quien habría sido el autor material del ataque.

Sin embargo, uno de los peritajes presentados ante el juez confirmó que el imputado estuvo presente en reuniones donde se planeó el crimen.

La orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado jueves por agentes de la Policía de Investigación, quienes localizaron a Calderón en el sitio donde se ocultaba tras el asesinato.

