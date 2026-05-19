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Nacional

Vinculan a 'La Tía' por relación con homicidio de Carlos Manzo

Por estos hechos, Wendy Fabiola fue vinculada a proceso bajo la medida de prisión preventiva con dos meses de investigación complementaria

  • 19
  • Mayo
    2026

Durante una conferencia de prensa, la Fiscalía General de Michoacán anunció la vinculación a proceso de Wendy Fabiola "N", alias "La Tía" por su presunta implicación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, su detención se llevó a cabo por parte de acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Esta detención se hizo también la semana pasada, la que sigue por favor, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y personal de esta corporación"

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Mencionó que la presunta partícipe fue identificada como una de las principales operadoras de Gerardo "N", alias "El Congo", reconocido líder regional

"El Congo, como ustedes saben, fue detenido ya hace algunos meses, está vinculado a proceso, estamos en la etapa complementaria de investigación y ella era quien le hacía llegar información distinta a este personaje"

En el operativo donde "La Tía" fue detenida se encontraron armas de fuego, así como diversas dosis de droga, por lo que las personas detenidas junto a esta presunta delincuente también fueron vinculadas a delitos de narcomenudeo.

El fiscal estatal mencionó que la célula criminal continúa siendo desarticulada.

"La estructura hacia abajo se ha ido desarticulando, se ha ido haciendo varias detenciones y todavía tenemos algunas más en proceso."

Por estos hechos, Wendy Fabiola fue vinculada a proceso bajo la medida de prisión preventiva con dos meses de investigación complementaria.

 

 


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