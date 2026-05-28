Vinculan a 22 personas por delincuencia organizada en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a 22 personas por su presunta participación en delitos relacionados con la delincuencia organizada en el Estado de Guanajuato.

Su detención se derivó de un reporte ciudadano en el que se detallaba que dentro de un inmueble del municipio de Silao se contaba con la presencia de personas armadas que custodiaban a una persona privada de su libertad.

Esta información fue suficiente para que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato llevaran a cabo un despliegue para catear el lugar para detener a estas 22 personas.

Los presuntos delincuentes fueron identificados como:

José "N"

Erick "N"

Leonardo "N"

Juan "N"

Roberto "N"

Josué "N"

Paula "N"

Luis "N"

Braulio "N"

Alexis "N"

Héctor "N"

César "N"

José "N"

Kevin "N"

Juana "N"

Guadalupe "N"

Martín "N"

Jesús "N"

Julián "N"

Miguel "N"

Luis "N"

Antonia "N"

Autoridades los señalaron como presuntos partícipes en delitos como delincuencia organizada, portación y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes, posesión de narcótico con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de procesarlos, el juez de Control les impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Por ello, las mujeres deberán permanecer internas en el CERESO de Puentecillas, mientras que el resto se encuentra recluido en el CEFERESO de Ocampo.

Esto fue asegurado por las autoridades tras la detención de 22 personas en Guanajuato

En este despliegue se lograron asegurar:

619 mil pesos

241 cartuchos útiles

Siete armas cortas

306 dosis de metanfetamina

79 dosis de cocaína base

Un cañón para arma corta

Cuatro armas largas

Un chaleco táctico

Una tabla con las iniciales de un grupo delictivo

Una bolsa que contenía una sustancia con las características propias de la droga conocida como cristal

Dos cargadores para arma larga

Seis cargadores para arma corta

Aseguran más de 256 mil litros de huachicol en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 256 mil 828 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Tihuatlán, Veracruz, donde además fueron detenidas 12 personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

El operativo se realizó en un predio ubicado en la localidad de Plan de Ayala, sitio donde las autoridades localizaron una importante cantidad de vehículos, tanques y equipo utilizado presuntamente para el almacenamiento y traslado ilegal de combustible.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran más de 256 mil litros de huachicol en Veracruz

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