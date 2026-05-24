Vinculan a proceso a acusado de robo violento en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un juez vinculó a proceso a Adrián Alonso “B” por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio con violencia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero de 2026 en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, donde presuntamente el imputado amenazó con un arma blanca a la empleada del establecimiento para despojarla de dinero en efectivo.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para determinar la vinculación a proceso del acusado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró que continuará utilizando los recursos legales necesarios para combatir delitos que afecten el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.

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