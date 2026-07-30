La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso de Leonel Paul 'N', señalado por presuntamente disparar contra tres perros

Inicio / Nacional / Vinculan a proceso a sujeto por disparar a tres perros en Sinaloa

Un hombre acusado de disparar contra tres perros en una comunidad rural del municipio de Ahome fue vinculado a proceso por el delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La autoridad identificó al imputado como Leonel Paul “N”, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso penal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, conocida como El Carrizo, donde el acusado presuntamente utilizó un rifle para disparar contra tres perros.

Según los reportes, uno de los animales murió a consecuencia de las lesiones provocadas por los proyectiles, mientras que otros dos resultaron heridos y requirieron atención veterinaria.

El caso generó indignación entre habitantes de la zona y derivó en una denuncia formal ante las autoridades.

La Fiscalía de Sinaloa informó que un juez determinó vincular a proceso a Leonel Paul “N” por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad animal.

Además de la prisión preventiva, la autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más pruebas relacionadas con el caso.

En el caso de las otras dos mascotas lesionadas, los propietarios llegaron a un acuerdo reparatorio con el imputado.

De acuerdo con la información, el convenio contempla un pago inicial de $7,500 pesos, además de la cobertura de los gastos veterinarios generados durante la hospitalización de los animales heridos.

Las autoridades señalaron que dicho acuerdo no modifica el proceso penal que enfrenta el acusado por la muerte de uno de los perros.

Continuará audiencia en agosto

La Fiscalía indicó que la continuación de la audiencia inicial fue programada para el próximo 3 de agosto, fecha en la que se avanzará en la definición de la situación jurídica del imputado.

Mientras tanto, Leonel Paul “N” permanecerá privado de la libertad en espera del desarrollo del proceso judicial que busca esclarecer plenamente los hechos ocurridos en Ahome.