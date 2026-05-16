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Vinculan a proceso a presunto integrante de 'Los Malportados'

La Fiscalía capitalina logró que Donovan “N” fuera procesado por su probable participación en el asesinato de tres personas en la colonia Francisco Villa

  • 16
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Donovan “N”, señalado por su probable responsabilidad en el homicidio de tres personas ocurrido el pasado 29 de abril de 2026 en la colonia Francisco Villa, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego en un hecho que generó fuerte movilización policial y abrió nuevas líneas de investigación sobre grupos criminales activos en la zona.

Detención con arma, droga y antecedentes por narcomenudeo

Donovan “N” fue detenido el 2 de mayo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la misma alcaldía.

Durante su captura, policías aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y diversas dosis de droga, lo que inicialmente derivó en un proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, por el cual ya había sido vinculado a proceso el 7 de mayo.

Lo acusan de amenazar a víctimas y grabar el crimen

Las indagatorias ministeriales establecen que Donovan habría amenazado a las víctimas con un arma de fuego mientras un cómplice ejecutaba los disparos.

Además, la Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente registró el ataque con un teléfono celular antes de huir en motocicleta junto con otro participante.

Juez impone prisión preventiva

Tras presentar dictámenes periciales, entrevistas y pruebas ministeriales, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión ejecutada el 13 de mayo.

En audiencia celebrada el 14 de mayo, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por homicidio calificado, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar y fijando un plazo de dos meses para investigación complementaria.

Primer detenido también sería integrante de “Los Malportados”

Antes de la captura de Donovan, las autoridades ya habían detenido a Víctor Manuel Corona Muñoz, otro presunto implicado en el caso.

La SSC lo identificó como posible integrante de “Los Malportados”, grupo delictivo vinculado en Azcapotzalco a actividades como extorsión y narcomenudeo.

El crimen ocurrió tras múltiples detonaciones de arma de fuego reportadas por vecinos de la Unidad Habitacional Francisco Villa.

Al llegar al lugar, policías y paramédicos localizaron a tres hombres sin vida por heridas de bala.

Posteriormente, se informó que dos de las víctimas contaban con antecedentes por delitos como robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma.


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