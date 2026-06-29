El caso comenzó tras la denuncia presentada por la apoderada legal de una empresa transportista por el robo de mercancía consistente en neumáticos

Inicio / Nacional / Vinculan a proceso a tres detenidos por robo de neumaticos

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de tres personas detenidas durante un cateo realizado en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, donde fueron asegurados miles de neumáticos, más de 90 vehículos, maquinaria, herramientas presuntamente usadas para alterar unidades y ejemplares de fauna exótica.

Los imputados fueron identificados como Alfredo "N", Ernesto "N" y José "N", quienes son investigados por su posible participación en los delitos de posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa.

Investigación inició por robo de neumáticos

De acuerdo con la FGR, el caso comenzó tras la denuncia presentada por la apoderada legal de una empresa transportista por el robo de mercancía consistente en neumáticos, los cuales eran trasladados en un tractocamión.

Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, solicitó una orden de cateo para un inmueble ubicado en una calle de terracería sin número, en la colonia Los Gómez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Aseguran neumáticos, vehículos y maquinaria

El cateo fue cumplimentado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal, bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Durante la diligencia fueron asegurados mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas y 11 motocicletas, además de diversos objetos relacionados con la investigación.

Las autoridades también localizaron un dispositivo electrónico, dos contenedores, nueve cajas secas, tres grúas, un razer, dos pipas, una aplanadora y tres dollys.

Localizan herramientas para alterar vehículos y fauna exótica

Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue el aseguramiento de dos dados numéricos y 79 dados alfanuméricos presuntamente utilizados para cambiar o alterar números de identificación vehicular, además de placas de producción y un grabador de video digital.

En el mismo predio también fueron encontrados animales en taxidermia, entre ellos dos osos, un chivo berberisco, una cabeza y piel de oso.

Además, se aseguraron cinco ejemplares de fauna vivos: dos leones africanos, un coyote, un jaguar y un tigre de bengala.

El inmueble, con una superficie aproximada de 29 mil 667.42 metros cuadrados, también quedó asegurado por las autoridades federales.

Juez dicta prisión preventiva contra los detenidos

Tras el operativo, los detenidos, mercancías, vehículos, fauna silvestre y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuó con la integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal calificó como legal la detención, dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada contra los tres imputados.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que se buscará determinar el origen de los bienes asegurados y la posible participación de más personas.

A las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.