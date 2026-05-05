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Nacional

Vinculan a proceso al 'Güero Conta', operador financiero del CJNG

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a César 'N', identificado como presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación

  • 05
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de César "N", alias “Güero Conta”, tras su detención en Zapopan, donde fue sorprendido en posesión de droga, un arma de uso exclusivo del Ejército y dinero en efectivo.

Los delitos que se le imputan incluyen posesión de clorhidrato de metanfetamina, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Detención durante operativo en Jardines Universidad

El arresto ocurrió el pasado 27 de abril en la colonia Jardines Universidad, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban patrullajes de prevención del delito como parte de los operativos del Gabinete de Seguridad.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un fusil abastecido con 60 cartuchos, dosis de metanfetamina y dinero en efectivo, lo que derivó en la puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación.

De acuerdo con investigaciones César "N" es considerado hombre de confianza de Audias Flores Silva, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en estados como Nayarit y Zacatecas.

Lee la nota completa: Detienen en Jalisco al operador financiero de 'El Jardinero'

Esa cercanía lo ubica dentro de una red de mandos intermedios con funciones clave en la operación financiera del grupo criminal.

Incluso, autoridades federales lo identifican como uno de los principales operadores encargados de administrar y lavar recursos ilícitos mediante empresas fachada, familiares y socios.

El caso fue integrado por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que presentó los datos de prueba ante un juez.

Tras analizar la evidencia, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y dictar prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, en Jalisco.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Por su parte, la FGR subrayó que César "N" mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

 

 


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