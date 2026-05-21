Vinculan a proceso a los tres detenidos de Tamayo Capital

Los sospechosos, entre ellos Alejandro “N”, dueño de la compañía, recibieron prisión preventiva como medida cautelar mientras concluyen las investigaciones.

Como plazo para el cierre de las pesquisas complementarias, el juez de control fijó tres meses.

La diligencia diferida se retomó el miércoles, prolongándose hasta la madrugada, y ya entrada la mañana del jueves la Fiscalía informó la resolución.

De acuerdo con las víctimas, la inmobiliaria Tamayo Capital ofrecía proyectos de inversión para después incumplir los contratos y no entregar los rendimientos prometidos.

Fuentes estiman las afectaciones en más de 60 personas defraudadas y un monto global de daño que supera los $500 millones de pesos.

Alejandro “N” fue detenido el jueves pasado en Querétaro, y trasladado bajo custodia a Monterrey.

Las otras dos personas arrestadas por el caso, Mario, de 29 años, y Dimarys, de 35, cayeron un día después en Apodaca tras un operativo para ejecutarles sus órdenes de aprehensión.

Ambos también son señalados por fraude, sin que hasta el momento se haya detallado el nivel de participación que habrían tenido en la trama.

Caen tres personas ligadas al fraude de Tamayo Capital

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció la captura de tres personas ligadas al presunto fraude cometido por la inmobiliaria Tamayo Capital.

La primera detención fue la de Alejandro "N", a quien se le hizo efectiva una orden de aprehensión este viernes en la ciudad de Querétaro, por lo que en las próximas horas se reforzará la coordinación entre las autoridades de ambos estados, para que enfrente su proceso en el norte del país.

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