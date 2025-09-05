Visita del presidente de Francia se pospuso: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió posponer el viaje que tenía previsto a México.

Según explicó la mandataria en conferencia desde Palacio Nacional, el cambio se debió a “problemas en Francia” que impidieron al líder europeo cumplir con la agenda establecida.

Uno de los temas que Sheinbaum tenía previsto abordar con Macron era la devolución de códices históricos a México, entre ellos el Códice Borgia, pieza clave del conocimiento calendárico mesoamericano, y otro documento que describe los barrios fundacionales de Tenochtitlán.

José Alfonso Suárez del Real, asesor de la Coordinación de Comunicación Social, detalló que en Francia existen avances importantes en torno a este proceso, aunque aún falta la aprobación legislativa para concretar la restitución.

En contraste, la mandataria mexicana aseguró que la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, sí se llevará a cabo conforme a lo previsto.

El encuentro se realizará a finales de septiembre, aunque Sheinbaum no precisó aún la agenda de temas que se discutirán.

“En el caso del primer ministro de Canadá, ya les informamos con mayor detalle cuál va a ser la agenda”, señaló la presidenta durante su conferencia matutina.

Comentarios