Anuncia presidenta visita de funcionarios de EUA por seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta semana arribarán a México altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, tema que abordó recientemente durante una llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, realizará una visita oficial el jueves y viernes, mientras que el próximo lunes llegará Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Unión Americana.

Además, confirmó encuentros posteriores con el embajador Greer, programados para el 27 de mayo.

“Hablamos de la relación que hay con Estados Unidos. Viene esta semana el director del Departamento de Seguridad Nacional, el jueves va a estar aquí jueves y viernes. El lunes viene Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos y después viene el embajador Greer el 27 de mayo”, declaró.

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Seguridad y combate al narcotráfico, en el centro del diálogo

Sheinbaum explicó que una de las prioridades en las conversaciones con Washington es fortalecer la cooperación bilateral, aunque dejó claro que cada país debe actuar dentro de su territorio y respetando la soberanía nacional.

Señaló que México mantiene disposición para compartir información y coordinar estrategias, pero rechazó cualquier posibilidad de intervención directa de agencias o fuerzas estadounidenses en territorio nacional.

“Nos quieren ayudar con información, bienvenidos. Pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos, se llama soberanía”, subrayó.

Recordó que en administraciones pasadas, particularmente durante el gobierno de Felipe Calderón, agencias estadounidenses participaron en operativos en territorio mexicano, algo que, dijo, no se repetirá bajo su administración.

“Estados Unidos quiere que vuelva a ser igual y hemos dicho que no puede ser igual, porque nosotros somos un país libre, independiente y soberano”, sostuvo.

Insistió en que el principal apoyo que puede brindar Estados Unidos para disminuir la violencia en México es atender los problemas internos relacionados con el consumo de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

“¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México y combatiendo a los cárteles que operan en Estados Unidos”, afirmó.

Añadió que el flujo de armas provenientes de la Unión Americana fortalece a los grupos criminales en México y citó cifras del propio Departamento de Justicia estadounidense sobre el origen del armamento utilizado por organizaciones delictivas.

“¿Por qué tienen la delincuencia organizada armas de alto poder? ¿De dónde vienen? El 75 por ciento viene de Estados Unidos”, expresó.

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que su administración continuará colaborando con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque dejó claro que la cooperación debe realizarse bajo reglas de respeto mutuo y sin vulnerar la soberanía nacional.

“Con información, por supuesto colaboramos, pero aquí operan las instituciones mexicanas”, concluyó.

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