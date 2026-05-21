Confirma presidenta que Sara Carter pospuso visita a México

La presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que Sara Carter, directora antidrogas de Estados Unidos, no viajará a México el próximo 25 de mayo como estaba previsto originalmente.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que el cambio obedece principalmente a cuestiones de agenda y adelantó que el encuentro será reagendado en próximas fechas.

“Ayer me comentó Roberto Velasco, en el tema de Sara Carter, que a lo mejor no viene el lunes, se pospondría la reunión, por temas de agenda principalmente”, declaró Sheinbaum.

Reunión será reprogramada

La visita de la funcionaria estadounidense había sido anunciada como parte de los trabajos de coordinación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico entre ambos países.

Sin embargo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos informó posteriormente la cancelación del viaje sin detallar públicamente las razones.

Pese al ajuste, el gobierno mexicano aseguró que la comunicación y coordinación entre ambas administraciones continúa abierta para definir una nueva fecha.

Sheinbaum destaca cooperación bilateral

Sostuvo que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad atraviesa un momento de cooperación constante y aseguró que su administración mantendrá el trabajo conjunto bajo principios de respeto mutuo.

“Los trabajos de cooperación van bien y nosotros siempre vamos a mantener la cooperación en el marco del entendimiento y del respeto a la soberanía”, afirmó.

Sheinbaum ha insistido en diversas ocasiones en que la coordinación con autoridades estadounidenses debe darse sin subordinación y bajo acuerdos bilaterales claros.

Reunión con secretario de Seguridad de EUA

Además de referirse a la cancelación de la visita de Sara Carter, la titular del Poder Ejecutivo federal adelantó que este jueves sí sostendrá una reunión con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos.

“Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos”, comentó durante la mañanera.

El encuentro está previsto para realizarse al mediodía en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde posteriormente se llevará a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete de Seguridad mexicano.

Por otra parte, la agenda entre ambos gobiernos se mantiene enfocada en temas relacionados con el combate al tráfico de drogas, migración, seguridad fronteriza y cooperación institucional.

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