Cerrar X
nacional_sheinbaum_grito_40d5426c08
Nacional

'Viva México libre y soberano'; da Claudia su primer grito

Como es tradición de su administración, la presidenta de México resaltó el papel de la mujer en la Independencia y la sociedad, que por años las invisibilizó

  • 15
  • Septiembre
    2025

México vivió un momento histórico, pues por primera vez en 115 años, el Grito de Independencia fue realizado por una mujer: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así fue el espectáculo previo al Grito de Independencia

La celebración arrancó sobre la monumental plancha del Zócalo capitalino pasadas las 20:30 horas con un número de danza prehispánica, a la que le siguió un popurrí de mariachi y una muestra de charrería, el llamado "deporte nacional", para calentar motores de lo que fue gran evento.

En medio del popurrí se recordó que 2025 fue designado como el Año de la Mujer Indígena en México, por lo que se dedicó la famosa canción de "Cielito Lindo", una de las más populares del género.

Tras esta presentación, a las 21:30 inició la participación de La Arrolladora, desatando la locura frente al Palacio de Gobierno. Además de algunos de sus grandes éxitos, la agrupación rindió homenaje a Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, con la interpretación de "Así Fue". Casi para cerrar su participación, el elenco interpretó una versión banda de "México Lindo y Querido".

Claudia Sheinbaum y un momento para la historia

Todo comenzó con la tradicional caminata de la presidenta, quien estuvo acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. Ambos se colocaron frente al retrato de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, más conocida como Leona Vicario, una de las mujeres destacadas dentro del movimiento independentista.

Posteriormente, se realizó la entrega de la bandera nacional hacia la presidenta de México, de manos de una escolta conformada únicamente por mujeres cadetes del Heroico Colegio Militar, algo nunca visto durante este evento; que fue encabezado por la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Sheinbaum y la visibilización de la mujer en el Grito

Una vez posicionada en el balcón de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó la participación de la mujer, no solo en el movimiento independentista, sino de la conformación de la patria a lo largo de los años.

Estos fueron los ¡viva! de Sheinbaum

Viva independencia nacional. Viva Miguel Hidalgo y Costilla. Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón (Josefa Ortiz de Domínguez). Viva José María Morelos y Pavón. Viva Leona Vicario. Viva Ignacio Allende, Viva Gertrudis Bocanegra. Viva Vicente Guerrero. Viva Manuela Molina. Viva las heroínas anónimas de la Independencia, Vivan los héroes y heroínas que nos dieorn patria. Viva las mujeres indígenas. Viva los migrantes. Viva la dignidad del pueblo de Mexico. Viva la libertad y igualdad. Viva la democracia. Viva la justicia. Viva México lindo independiente y soberan; todo rematado con un triple Viva México.

Finalmente, la presidenta de México tocó la misma campana que fue utilizada por Miguel Hidalgo para levantar en armas al pueblo, que 2015 años después se conoce como los Estados Unidos Mexicanos y ondéo el lábar patrio en todo su esplendor; para rematar entonando el himno nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
servicios_publicos_saltillo1_d319e29cf3
Mantiene Servicios Públicos limpio Saltillo durante festejos
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T132155_814_983a9e9898
Celebran fiestas patrias en Saltillo y municipios aledaños
publicidad

Últimas Noticias

1bd45bd4_f83d_405f_a722_3dd0291925b2_fff92e05a4
Región Centro sumará tres nuevas inversiones automotrices
fdc31fda_99a9_4e85_a0d8_8935682d8ced_5c60a6e3b9
Inicia vacunación contra el VPH en escuelas de Coahuila
b5b0362e_2ce9_4038_be30_49551934e840_54bfab78c2
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×